Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Familiares confirmaron que un cuerpo hallado el 24 de diciembre, que estaba en el Instituto Médico Legal, corresponde a la adolescente de 13 años

28 de enero 2026 · 16:17hs
Luna Ailén Zárate

Luna Ailén Zárate, la chica que era buscada, tenía 13 años. 

Familiares reconocieron este miércoles por la tarde que el cuerpo de una persona fallecida en un siniestro vial ocurrido el 24 de diciembre en avenida Circunvalación corresponde a Luna Zárate, la chica de 13 años que tenía pedido de paradero activo en Rosario. La identificación se realizó en el Instituto Médico Legal.

La menor era intensamente buscada desde el 30 de diciembre, cuando su familia denunció que se había retirado de su domicilio la noche del 23 sin regresar. La presentación ingresó en la Oficina de Paraderos de la Fiscalía Regional 2 y se activó el protocolo de búsqueda, con intervención de la Brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones.

En el marco de esas actuaciones se llevaron a cabo entrevistas a familiares y allegados, tareas de campo y un relevamiento de cámaras de seguridad en zonas vinculadas a su entorno, con resultado negativo. También se dispuso la difusión de la imagen de la adolescente a través de canales oficiales del Ministerio Público de la Acusación.

Qué pasó con la chica

La investigación permitió establecer que, en la madrugada del 24 de diciembre, alrededor de las 4, se había producido un siniestro vial en Avenida Circunvalación, a la altura de la salida hacia bulevar Avellaneda. Según la información oficial, un hombre de 37 años que conducía un Ford Focus embistió a una persona de sexo femenino que se encontraba sobre la traza, por causas que aún se investigan.

El conductor permaneció en el lugar y solicitó auxilio. La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció cerca de las 5.50 a causa de politraumatismos graves.

Tras el hecho tomó intervención la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos. Se realizaron pericias accidentológicas, mecánicas, fotográficas y planimétricas, además de exámenes de alcoholemia y alcoholuria al conductor, que arrojaron resultados negativos. El hombre fue demorado y se le formó causa por homicidio culposo. Posteriormente, recuperó la libertad y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

La víctima fue trasladada al Instituto Médico Legal para la autopsia correspondiente. Al no portar documentación y no obtenerse resultados positivos en el cotejo de huellas y registros disponibles, el cuerpo quedó identificado como NN. En base a su contextura física, se había estimado inicialmente una edad mayor a la real.

A partir de la difusión pública del pedido de paradero, surgió la posibilidad de que ese cuerpo no identificado correspondiera a la adolescente buscada. Esa hipótesis fue confirmada este miércoles mediante el reconocimiento por parte de sus familiares.

