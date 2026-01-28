Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo.

La causa se originó a partir de hechos violentos en el barrio Godoy, donde la Policía Federal realizó los procedimientos que dejaron a cuatro detenidos

La Policía Federal Argentina llevó a cabo este martes una serie de allanamientos en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en Rosario. El saldo de los operativos fue de cuatro detenidos, además del secuestro de armas, teléfonos y otros dispositivos digitales.

La investigación de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario de la PFA hizo foco en el barrio Godoy. En ese sector de la zona oeste de Rosario profundizaron en hechos de violencia vinculados a una disputa entre organizaciones relacionadas a las bandas Los Monos y la de Claudio "Morocho" Mansilla, preso en una cárcel federal y vinculado al narco Esteban Alvarado.

Uno de los hechos que originó la pesquisa fue un ataque ocurrido el 18 de enero pasado. Fue en Brasil y 27 de Febrero, donde al menos dos hombres a bordo de una moto dispararon 26 veces contra un grupo de personas y dejaron a tres heridos.

Según fuentes de la investigación aquel ataque habría sido efectuado por integrantes de una tercera estructura criminal. Se trata de la banda de los hermanos Romero, otra gavilla conocida en la crónica policial local por su vinculación a varios hechos violentos relacionados al narcomenudeo.

Ampliando las tareas de campo, los uniformados lograron constatar la existencia de 11 domicilios vinculados a la organización en cuestión. Los mismos, de acuerdo a la causa, también serían utilizados como puntos de venta de estupefacientes minorista.

Allanamientos y detenidos

Al tratarse de una investigación por narcomenudeo intervino la Fiscalía General de la provincia. En ese marco el fiscal César Cabrera ordenó once allanamientos en distintos domicilios del barrio Godoy.

Como resultado de dichos procedimientos se concretó la detención de tres hombres y una mujer. Además secuestraron un revólver calibre 38, varias municiones del mismo calibre, 26 teléfonos celulares y poco más de 400 mil pesos.

Los cuatro detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron junto a los elementos secuestrados a disposición de la causa por infracción a la ley nacional de drogas.