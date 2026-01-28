Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

La Ciudad
Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
Información General
En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Información General
Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió
POLICIALES
Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
Ovación
Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo
Zoom
"No la conozco", dijo el Chaqueño Palavecino sobre la asociación que lo expulsó
Policiales
Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Economía
Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño
LA CIUDAD
Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal
Información General
Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el "Reloj del apocalipsis"
Información General
Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave
Información General
España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS
Economía
Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario
La Ciudad
Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado
Policiales
Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde
La Ciudad
"Si no te gusta Uber buscate otra cosa", dijo un chofer que no adhirió al paro
LA CIUDAD
El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"
Policiales
Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Política
La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
La Región
Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"