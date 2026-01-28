Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

Zapadores actuaron entre la 1 y las 4.30 de hoy en siniestros que afectaron a casas y a un auto que estaba en la calle.

Tres incendios que dejaron daños en dos viviendas y en un automóvil se registraron durante este miércoles a la madrugada en distintos puntos de la ciudad. En los tres incidentes tuvieron que actuar Bomberos Zapadores y, según trascendió de fuentes oficiales, no hubo personas heridas.

De acuerdo con voceros oficiales, el primero de los siniestros se declaró poco antes de la una de la madrugada en una casa ubicada en Dean Funes al 8300, en barrio Godoy, zona sudoeste de Rosario. Según la información preliminar, el fuego se habría iniciado en uno de los dormitorios.

Al lugar acudió personal de Bomberos Zapadores que primero procedió a cortar el suministro de energía para luego sí atacar el fuego. Los daños en el lugar fueron consideración, pero no hubo riesgo de que el fuego se propagara.

El segundo incendio se registró poco antes de las 3.30 en una casa ubicada en Juan B. Justo al 3000 , en la zona norte de Rosario. En este caso, la vivienda afectada se encontraba en el interior de un pasillo, a unos 15 metros de la vereda. Según indicaron fuentes oficiales, el foco ígneo comenzado sobre un montículo de residuos que estaba en el patio de la casa.

Los voceros indicaron que este caso tuvo que intervenir personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que atendió a una persona afectada por inhalación de humo, pero no se precisó si se trataba del dueño de la casa o algún vecino. Las tareas para sofocar el fuego demandaron unos 45 minutos.

Según el reporte oficial, el tercer incidente tuvo que ver con un auto incendiado en plena vía pública en barrio Las Flores, zona sur de Rosario. La llamada de emergencia se recibió alrededor de las 4.30 y los efectivos del Cuartel Sur de Bomberos Zapadores tuvieron que actuar en Flor de Nácar y Belén

El vehículo siniestrado fue un Peugeot 307 propulsado a diesel. Los voceros indicaron que cuando llegaron los Zapadores al lugar no había ninguna persona tratando de apagar el fuego ni había riesgo de propagación a casas cercanas. En este caso los daños en el vehículo fueron totales.