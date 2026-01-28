La Capital | Política | Pullaro

Pullaro sobre la agresión a Bastia: "Fue en términos personales, no institucionales"

El gobernador delimitó el hecho a una cuestión personal y aclaró que el agresor estaba ebrio. No confirmó si es parte de la planta del Estado provincial

28 de enero 2026 · 12:56hs
Pullaro habló sobre la agresión a Fabián Bastia.

Foto: Archivo / La Capital.

Pullaro habló sobre la agresión a Fabián Bastia.

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la agresión en la vía pública contra el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia, y afirmó que el atacante es un militante radical “conocido por todos” y que no lo hizo por motivos institucionales.

“Es un conocido y militante de la UCR, un abogado, que se encontraba en estado de ebriedad. Lo que hizo, lo hizo en términos personales, no institucionales... Los radicales somos gente de sangre caliente”, dijo para suavizar la situación.

“Es una persona conocida mía, de todos dentro del partido. Fue funcionario de gestiones anteriores, entiendo. Lo conozco porque es militante. No debería ocurrir dentro ni fuera del partido”, agregó. Pero no confirmó ningún tipo de sanción porque dijo desconocer si es funcionario del Estado, como había trascendido.

Pullaro sobre el episodio

El hecho ocurrió este martes, luego de las 20, cuando el funcionario fue abordado en la puerta de un bar por un hombre, que lo tomó del cuello y se dirigió en tono amenazante.

image.png
Pullaro y Bastia en Casa de Gobierno

Pullaro y Bastia en Casa de Gobierno

Bastia cruzó la plaza que conecta a la Casa de Gobierno con calle General López al 2600, donde se encuentra el bar Gayalí.

A esa altura se detuvo a conversar con una persona que tenía un desperfecto mecánico y, de repente, se acercó un hombre de alrededor de 60 años y lo agredió.

Lo tomó del cuello y le dijo una frase amenazante: “Me debés una, me la vas a pagar”, palabras más, palabras menos, según confiaron a La Capital cerca del ministro. Con el agresor había otra persona que se quedó quieta y no intervino.

Luego, el dueño del bar le comentó al funcionario que desde hacía unas horas habían estado bebiendo. Bastia reconoció al sujeto como abogado, recibido en la Universidad del Litoral (UNL), como él. De hecho, lo recuerda de esa época.

También lo ubicó como militante radical y empleado del gobierno. “Lo ha saludado más de una vez en la Casa Gris”, comentaron.

El ministro se mostró desorientado por el motivo de la agresión. Entendió que bien podría ser producto de una borrachera o alguna causa antigua de los tiempo de militancia o estudio, de la cuál no tiene idea.

