Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las precipitaciones se siguen haciendo desear y las temperaturas se mantendrán muy por encima de los 30 grados durante varias jornadas consecutivas

El calor seguirá varios días en Rosario y las lluvias se hacen desear para tener, al menos, un alivio momentáneo.

Las lluvias pronosticadas para esta semana pasaron de largo . Diversos especialistas marcaron, en estos días, que existía la posibilidad de chaparrones muy focalizados que descarguen poca agua sobre Rosario , aunque como contrapartida también podía ocurrir que no haya precipitaciones en algunas zonas, algo que terminó ocurriendo. De esta manera, el calor seguirá durante varios días más .

La estación meteorológica que tiene el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicada en el aeropuerto de Rosario marcaba, hacia la mitad de la tarde de este miércoles, una temperatura de 33,5°. Habrá que acostumbrarse a estos registros, al menos, hasta la semana que viene.

Los pronósticos del organismo nacional marcan que las temperaturas máximas se situarán en torno a los 32° hasta el fin de semana, con un pico de 35° para el viernes .

Si bien las estimaciones más concretas respecto al tiempo se pueden avizorar con un máximo de tres días de anticipación, diversos modelos que suelen ser de consulta por parte de especialistas indican que las lluvias podrían llegar sobre el final del martes 3 de febrero , con mayor intensidad durante la madrugada del miércoles 4 de febrero.

Los pronósticos oficiales del SMN no contemplan, por el momento, que existan lluvias en el horizonte cercano. El tiempo irá variando entre cielo despejado y mayormente nublado con el correr de los días, aunque sin chances de precipitaciones.

En el caso de las previsiones del Instituto Meteorológico de Noruega, que funciona en conjunto con la NRK (la radio y televisión públicas de ese país) y es una de las herramientas no oficiales más precisas a la hora de consultar las condiciones del tiempo, marcan que las lluvias llegarán hacia mitad de la semana que viene.

En detalle, habrá lluvias leves hacia el final del martes que podrán intensificarse hacia la madrugada del miércoles.

Pocos acumulados de lluvia en el contexto de La Niña

En diciembre, un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que la existencia de un 55% de chances de que se desarrolle el fenómeno de La Niña entre los meses de diciembre y febrero. Rosario y la región están atravesando un verano seco, con pocos acumulados de lluvias y temperaturas muy elevadas.

La Niña, recordaron desde el organismo que encabeza la argentina Celeste Saulo, se refiere a el fenómeno que produce anomalías de temperaturas promedio por debajo de 0,5º en el océano Pacífico Sur, precisamente en la zona central y oriental. Esto trae consigo cambios en la circulación atmosférica, en los vientos y en patrones tanto de presión atmosférica como de lluvia.

La OMM realiza el reporte "Actualización El Niño/La Niña" de manera trimestral y en conjunto con el Instituto Internacional para la Investigación Climática de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Las fuentes para el análisis surgen de contribuciones de los principales centros e instituciones a nivel mundial que monitorean y evalúan la progresión de estos fenómenos.