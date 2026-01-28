La Capital | La Ciudad | lluvias

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las precipitaciones se siguen haciendo desear y las temperaturas se mantendrán muy por encima de los 30 grados durante varias jornadas consecutivas

28 de enero 2026 · 16:07hs
El calor seguirá varios días en Rosario y las lluvias se hacen desear para tener

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El calor seguirá varios días en Rosario y las lluvias se hacen desear para tener, al menos, un alivio momentáneo.

Las lluvias pronosticadas para esta semana pasaron de largo. Diversos especialistas marcaron, en estos días, que existía la posibilidad de chaparrones muy focalizados que descarguen poca agua sobre Rosario, aunque como contrapartida también podía ocurrir que no haya precipitaciones en algunas zonas, algo que terminó ocurriendo. De esta manera, el calor seguirá durante varios días más.

La estación meteorológica que tiene el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicada en el aeropuerto de Rosario marcaba, hacia la mitad de la tarde de este miércoles, una temperatura de 33,5°. Habrá que acostumbrarse a estos registros, al menos, hasta la semana que viene.

Los pronósticos del organismo nacional marcan que las temperaturas máximas se situarán en torno a los 32° hasta el fin de semana, con un pico de 35° para el viernes.

Rosario sigue esperando las lluvias

Si bien las estimaciones más concretas respecto al tiempo se pueden avizorar con un máximo de tres días de anticipación, diversos modelos que suelen ser de consulta por parte de especialistas indican que las lluvias podrían llegar sobre el final del martes 3 de febrero, con mayor intensidad durante la madrugada del miércoles 4 de febrero.

Los pronósticos oficiales del SMN no contemplan, por el momento, que existan lluvias en el horizonte cercano. El tiempo irá variando entre cielo despejado y mayormente nublado con el correr de los días, aunque sin chances de precipitaciones.

En el caso de las previsiones del Instituto Meteorológico de Noruega, que funciona en conjunto con la NRK (la radio y televisión públicas de ese país) y es una de las herramientas no oficiales más precisas a la hora de consultar las condiciones del tiempo, marcan que las lluvias llegarán hacia mitad de la semana que viene.

En detalle, habrá lluvias leves hacia el final del martes que podrán intensificarse hacia la madrugada del miércoles.

Pocos acumulados de lluvia en el contexto de La Niña

En diciembre, un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que la existencia de un 55% de chances de que se desarrolle el fenómeno de La Niña entre los meses de diciembre y febrero. Rosario y la región están atravesando un verano seco, con pocos acumulados de lluvias y temperaturas muy elevadas.

La Niña, recordaron desde el organismo que encabeza la argentina Celeste Saulo, se refiere a el fenómeno que produce anomalías de temperaturas promedio por debajo de 0,5º en el océano Pacífico Sur, precisamente en la zona central y oriental. Esto trae consigo cambios en la circulación atmosférica, en los vientos y en patrones tanto de presión atmosférica como de lluvia.

La OMM realiza el reporte "Actualización El Niño/La Niña" de manera trimestral y en conjunto con el Instituto Internacional para la Investigación Climática de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Las fuentes para el análisis surgen de contribuciones de los principales centros e instituciones a nivel mundial que monitorean y evalúan la progresión de estos fenómenos.

Noticias relacionadas
Luna Ailén Zárate, la chica que era buscada, tenía 13 años. 

Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Aguas Santafesinas. Pusieron en marcha un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario tras 25 años sin cambios

Aguas Santafesinas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Los remiseros de Rosario también sintieron el golpe por el desembarco de Uber

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: "El servicio mermó un 60%"

“No todos los chicos, lamentablemente, pueden ser escolarizados de la misma manera”, sostuvo Goity sobre el crimen de Jeremías Monzón.

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar para los acusados

Ver comentarios

Las más leídas

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Lo último

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Familiares confirmaron que un cuerpo hallado el 24 de diciembre, que estaba en el Instituto Médico Legal, corresponde a la adolescente de 13 años. Falleció en un siniestro vial en Circunvalación y Avellaneda
Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes
Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Por Carlos Durhand
Ovación

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante
La Ciudad

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas Santafesinas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas Santafesinas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Newells y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Newell's y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Ovación
River anunció la ampliación del Monumental y será el segundo estadio más grande del mundo
Ovación

River anunció la ampliación del Monumental y será el segundo estadio más grande del mundo

River anunció la ampliación del Monumental y será el segundo estadio más grande del mundo

River anunció la ampliación del Monumental y será el segundo estadio más grande del mundo

La dupla Orsi-Gómez destacó el progreso de Newells: Queremos representar al hincha

La dupla Orsi-Gómez destacó el progreso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Colapinto encendió la ilusión y superó al campeón del mundo en esta pretemporada

Colapinto encendió la ilusión y superó al campeón del mundo en esta pretemporada

Policiales
Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo
Policiales

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

La Ciudad
Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes
LA CIUDAD

Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Aguas Santafesinas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Aguas Santafesinas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: El servicio mermó un 60%

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: "El servicio mermó un 60%"

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata
Zoom

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online
Información General

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral
Política

Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8
La Región

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga
POLICIALES

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
La Ciudad

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Información General

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió
Información General

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo
Ovación

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo

No la conozco, dijo el Chaqueño Palavecino sobre la asociación que lo expulsó
Zoom

"No la conozco", dijo el Chaqueño Palavecino sobre la asociación que lo expulsó

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño
Economía

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal
LA CIUDAD

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el Reloj del apocalipsis
Información General

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el "Reloj del apocalipsis"

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave
Información General

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS
Información General

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario
Economía

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado
La Ciudad

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde
Policiales

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde