Estrenos de cine en Rosario: el thriller político brasilero nominado al Oscar, terror de una reconocida franquicia y conciertos musicales

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 26 de febrero. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas, combinables con la Fiesta del Cine

26 de febrero 2026 · 06:30hs
Wagner Moura protagoniza El agente secreto

Wagner Moura protagoniza ''El agente secreto'', el thriller político brasilero nominado a los Oscar y disponible en las salas  de cine
Los amantes del cine de terror tienen una cita en las salas de cine con la nueva película de la franquicia Screams

Los amantes del cine de terror tienen una cita en las salas de cine con la nueva película de la franquicia '''Screams''

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos. Además, es temporada alta de grandes estrenos internacionales en el marco de la temporada de premios que culmina en marzo con la ceremonia de los Oscar. Es el momento para ver en pantalla grande las películas que vienen circulando en festivales y que serán candidatas a los prestigiosos galardones.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

>>Leer más: L as películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

Los estrenos del jueves 26 de febrero en cines

‘’El agente secreto’’ - Brasil. 158 minutos.

Dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, esta película brasilera ha conquistado a la crítica mundial. ‘’El agente secreto’’ se llevó galardones en el Festival de Cine de Cannes de 2025 (Mejor Dirección y Mejor Actor) y en los Globos de Oro (Mejor Película Internacional y Mejor Actor Dramátioco), y ahora espera los Oscar con cuatro nominaciones. Se trata de un thriller político al estilo que gira sobre la identidad del país y la memoria colectiva.

En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, llega a Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales lo persiguen y sus vecinos comenzaron a espiarlo.

Embed

‘’Scream 7’’ - Estados Unidos. 115 minutos.

La histórica franquicia meta slasher ‘’Scream’’ creada por Kevin Williamson vuelve para un nuevo capítulo de terror. Dirigida por Wiliamson, ‘’Scream 7’’ reúne a un elenco encabezado por Neve Campbell, Courteney Cox e Isabel May en una sátira terrorífica imperdible para los amantes del género.

Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, sus peores temores se hacen realidad. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas.

Embed

‘’Kill Bill: the whole bloody affair’’ - Estados Unidos. 276 minutos.

Una de las historias más aclamadas del director Quentin Tarantino vuelve a la pantalla grande con un toque especial. Esta versión unificada combina Kill Bill: Vol. 1 y Vol. 2 en un solo relato continuo, con secuencias inéditas, que incluyen una nueva animación, y restauraciones que revelan la historia tal como su director siempre la concibió.

Después de ser traicionada, herida de muerte y dada por muerta en su propio ensayo de boda, La Novia — Beatrix Kiddo — despierta de un largo coma y emprende un implacable viaje de venganza contra Bill y los demás miembros del Escuadrón de Asesinato Viper Letal.

Embed

‘’Epic: Elvis Presley in concert’’ - Estados Unidos. 96 minutos.

Este documental pone el foco sobre una de las leyendas de la música. Dirigida por Baz Luhrmann, esta experiencia cinematográfica presenta imágenes inéditas y restauradas de la residencia de Elvis en Las Vegas (1970) y su gira de 1972.

A lo largo de 96 minutos, la película retrata la energía de ‘’El Rey’’ a través de tomas descartadas, mostrando su faceta musical y personal.

Embed

>>Leer más: Todos los nominados a los Oscar 2026: ¿qué pasó con "Belén"?

‘’Playa de los lobos’’ - España/Argentina. 100 minutos

Argentina también estará presente en la cartelera de este jueves de la mano de ‘’Playa de los lobos’’, una comedia negra dirigida por el español Javier Veiga y protagonizada por Dani Rovira y Guillermo Francella.

Manu trabaja en un parador de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última reposera que falta por recoger. Lo que inicia como un conflicto menor entre dos hombres totalmente opuestos y condenados a no entenderse, va escalando de manera tensa hasta una desconcertante e imprevisible propuesta.

Embed

‘’Amélie y los secretos de la lluvia’’ - Francia - (Título original: ''Amélie et la métaphysique des tubes''). 79 minutos.

Esta película animada franco-belga-japonesa fue nominada a los premios Oscar y ha cautivado al público por su sensibilidad. Dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, se trata de una adaptación de la novela autobiográfica "Metafísica de los tubos" de la autora belga Amélie Nothomb.

El mundo es un misterio para la pequeña Amélie, hasta que un encuentro milagroso con el chocolate despierta su insaciable curiosidad. El apego que establece con la ama de llaves de su familia, Nishio-san, la empujará a descubrir las maravillas de la naturaleza, así como las verdades emocionales que su familia oculta tras emigrar desde Bélgica a Japón en tiempos de posguerra.

Embed

‘’Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined’’ - Estados Unidos. 119 minutos.

La banda conformada por Tyler Joseph y Josh Dun llevará su música a la pantalla grande con este esperado recital hecho película bajo la dirección de Mark Eshleman. Se trata de la presentación de Twenty One Pilots en Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros, durante la gira mundial ‘’The Clancy World Tour’’.

La película combina el metraje cinematográfico del show con acceso íntimo al detrás de cámaras, revelando el corazón, el humor y la autenticidad de los artistas mientras se preparan para uno de los conciertos más importantes de su trayectoria. Frente a cámara, Tyler y Josh ofrecen reflexiones personales sobre el camino que los llevó a este momento histórico y la profunda conexión con sus fans.

Embed

>>Leer más: Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 26 de febrero, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

>> Leer más: Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Estrenos antiguos

  • ’’¿Está funcionando esto?’’: (Drama) Mientras su matrimonio se desmorona, Alex enfrenta la mediana edad y un inminente divorcio, buscando un nuevo propósito en la escena humorística de Nueva York. Mientras tanto, Tess, confronta los sacrificios que hizo por su familia.
  • ''Parque Lezama'': (Comedia/Drama) Una improbable pero entrañable amistad se genera entre dos ancianos con visiones opuestas de la vida, que se encuentran frecuentemente en un banco del parque.
  • “Cumbres borrascosas”: (Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura.
  • “El sonido de la muerte”: (Terror) Un grupo de estudiantes de secundaria encuentra un antiguo Silbato de la Muerte azteca. Al hacerlo sonar, liberan un sonido capaz de invocar a sus propias muertes futuras, que comienzan a cazarlos sin descanso.
  • ''Caminos del crimen'': (Acción) Un ladrón de joyas con una larga lista de crímenes está por llevar a cabo su último gran robo cuando se cruza con una agente de seguros desilusionada y es perseguido por un detective implacable.
  • “Goat: La cabra que cambió el juego”: (Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos.
  • "Hamnet": (Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años.
  • “El día del fin del mundo: migración”: (Acción) La familia Garrity, superviviente de una catástrofe global, se ve forzada a abandonar la seguridad de su búnker y se embarca en una peligrosa travesía a través del devastado paisaje de Europa en búsqueda de un nuevo hogar.
  • “¡Ayuda!”: (Drama) Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida.
  • “Terror en Silent Hill: regreso al infierno”: (Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura.
  • "Marty Supremo": (Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro.
  • "Bob Esponja La Película: En busca de los pantalones cuadrados": (Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero.
  • “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.
  • "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.
  • “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

>> Leer más: Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Por la Fiesta del Cine, la semana que va desde el jueves 19 hasta el miércoles 25 de febrero ofrecerá entradas a $4.000 para cualquier función en 2D y 3D, mientras que los demás formatos también ofrecerán descuentos.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

