El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Los delanteros rojinegros inquietaron durante los momentos más favorables de la Lepra, en un partido que Estudiantes ganó por 2 a 0

25 de febrero 2026 · 22:07hs
El plantel de Newells que salió a jugar contra Estudiantes.

El plantel de Newell's que salió a jugar contra Estudiantes.

Newell's nuevamente perdió. Tuvo un primer tiempo donde llegó más, por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera, en definitiva los rescatables del conjunto rojinegro. Ellos fueron los que más inquietaron durante los momentos que favorecieron a la Lepra. Pero no fue suficiente y Estudiantes se llevó la victoria por 2 a 0.

Gabriel Arias 2: es uno de los únicos tres que repitieron desde el arranque. No tuvo intervenciones importantes y siempre contagió inseguridad cada vez que fue requerido. Salió en el complemento.

Armando Méndez 3: otro de los que pudo volver a actuar desde el inicio. No aportó sus habituales escaladas por derecha. Pareció contenido por mandato de Bernardi. Eso le otorgó orden en los 45 iniciales a la apuesta rojinegra.

Bruno Cabrera 4: tuvo una oportunidad tras la chance en el comienzo del partido, y la aprovechó. Fue la voz de mando en el fondo. Luego del papelón en Banfield, pudo organizar la defensa en el arranque y mostró que debe seguir en el once inicial.

Nicolás Goitea 4: actuó como segundo marcador central en una línea de 4 en el fondo. Trató de sumar equilibrio al funcionamiento defensivo.

Jerónimo Russo 3: siempre fue una gran apuesta de Bernardi, que lo usó ahí en reserva, siendo extremo. En un puesto que no tiene dueño, no pudo mostrar sus condiciones. Por esa banda avanzó mucho el adversario. Lo sacaron en el segundo tiempo.

David Sotelo 4: trató de impregnarle equilibrio y variantes al funcionamiento colectivo. Se ubicó por derecha, cerca de Guch, y salió por lesión en el primer tiempo, cuando estaba jugando bien.

Luca Regiardo 4: volvió a tener una oportunidad. Pudo meter, cortar y distribuir en el arranque. En el primer tiempo pudo llevar el partido al desarrollo más conveniente. Después entró en el desconcierto general.

Valentino Acuña 3: una de las grandes promesas, volvió al elenco titular y no pudo exhibir su aporte en la generación de juego del equipo. Hasta ahora le siguen pesando las posibilidades que le dan.

Facundo Guch 3,5: esta vez fue ubicado como extremo por derecha. Intentó tejer lazos de juego con Sotelo. Buscó socios y estuvo participativo en los primeros minutos.

Luciano Herrera 5: como centodelantero pudo cumplir. Generó situaciones de peligro. Aportó corridas en los contragolpes y tuvo participación en las acciones de peligro. En la etapa inicial se mostró como una grata sorpresa en esa función.

Walter Núñez 5: en esta ocasión, fue ubicado uno metros más arriba que contra Banfield. Estuvo y se movió mucho por izquierda. Conectó, estuvo en sintonía y fue parte de las mejores acciones ofensivas del equipo en los 45 iniciales. Sus gambetas y su capacidad de llegar por sorpresa por izquierda consiguió acciones de riesgo e infracciones a favor.

Ingresaron:

Jerónimo Gómez Mattar 4: entró en el primer tiempo por el lesionado Sotelo. Se posicionó en un lugar muy similar, a la derecha de Regiardo. Estuvo participativo. No se escondió.

Francisco Scarpeccio 3,5: ingresó en el momento de más necesidades y trató de ubicarse como nueve de referencia. No pudo protagonizar acciones de peligro.

Michael Hoyos 3: se paró de segundo nueve y no pudo anotar. Tuvo un cabezazo que se le fue muy cerca del vertical.

Gabriel Risso Patrón 3: se paró como lateral izquierdo en lugar de Russo.

Williams Barlasina -: salió al ruedo por un pésimo Arias, que tuvo un partido para el olvido y fue reprobado desde los cuatro costados.

El DT Lucas Bernardi 4: otra vez tuvo que salir a poner la cara por el club de sus amores. Trató de cambiarle la dirección que traía el equipo con muchas modificaciones nominales, un acento más juvenil, y una apuesta a un equipo más solidario, metedor y corredor, pero no consiguió que su apuesta funcionara. Todo se desmoronó después del gol.

Gabriel Arias se eleva sobre la humanidad de Armando Méndez, con quien chocaría. El arquero de Newells quedó tendido en el piso cuando Estudiantes ganaba 1 a 0.

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Valentino Acuña busca la pelota y se le asocia en la disputa Walter Núñez.

Newell's no pudo con la mayor categoría de Estudiantes y perdió en el Coloso

Luciano Herrera recupera un lugar en el equipo titular de Newells. Se presume que jugará de centrodelantero.

Cirugía mayor en Newell's para recibir a Estudiantes en el Coloso

Kudelka observará a Newells ante Estudiantes desde el palco y el domingo dirigirá el clásico.

Rumbo al clásico: Kudelka firmó con Newell's y está en el Coloso

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

Bernardi: Los futbolistas están golpeados, hay que apoyar y estar juntos

Bernardi: "Los futbolistas están golpeados, hay que apoyar y estar juntos"

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Fueron colocadas por el municipio en barrios de toda la ciudad y el alumbrado público ya tiene un 84 % de estas luminarias
En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

