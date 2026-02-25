El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Los delanteros rojinegros inquietaron durante los momentos más favorables de la Lepra, en un partido que Estudiantes ganó por 2 a 0

El plantel de Newell's que salió a jugar contra Estudiantes.

Newell's nuevamente perdió. Tuvo un primer tiempo donde llegó más, por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera, en definitiva los rescatables del conjunto rojinegro. Ellos fueron los que más inquietaron durante los momentos que favorecieron a la Lepra. Pero no fue suficiente y Estudiantes se llevó la victoria por 2 a 0.

Gabriel Arias 2: es uno de los únicos tres que repitieron desde el arranque. No tuvo intervenciones importantes y siempre contagió inseguridad cada vez que fue requerido. Salió en el complemento.

Armando Méndez 3: otro de los que pudo volver a actuar desde el inicio. No aportó sus habituales escaladas por derecha. Pareció contenido por mandato de Bernardi. Eso le otorgó orden en los 45 iniciales a la apuesta rojinegra.

Bruno Cabrera 4: tuvo una oportunidad tras la chance en el comienzo del partido, y la aprovechó. Fue la voz de mando en el fondo. Luego del papelón en Banfield, pudo organizar la defensa en el arranque y mostró que debe seguir en el once inicial.

Nicolás Goitea 4: actuó como segundo marcador central en una línea de 4 en el fondo. Trató de sumar equilibrio al funcionamiento defensivo.

Jerónimo Russo 3: siempre fue una gran apuesta de Bernardi, que lo usó ahí en reserva, siendo extremo. En un puesto que no tiene dueño, no pudo mostrar sus condiciones. Por esa banda avanzó mucho el adversario. Lo sacaron en el segundo tiempo.

David Sotelo 4: trató de impregnarle equilibrio y variantes al funcionamiento colectivo. Se ubicó por derecha, cerca de Guch, y salió por lesión en el primer tiempo, cuando estaba jugando bien.

Luca Regiardo 4: volvió a tener una oportunidad. Pudo meter, cortar y distribuir en el arranque. En el primer tiempo pudo llevar el partido al desarrollo más conveniente. Después entró en el desconcierto general.

Valentino Acuña 3: una de las grandes promesas, volvió al elenco titular y no pudo exhibir su aporte en la generación de juego del equipo. Hasta ahora le siguen pesando las posibilidades que le dan.

Facundo Guch 3,5: esta vez fue ubicado como extremo por derecha. Intentó tejer lazos de juego con Sotelo. Buscó socios y estuvo participativo en los primeros minutos.

Luciano Herrera 5: como centodelantero pudo cumplir. Generó situaciones de peligro. Aportó corridas en los contragolpes y tuvo participación en las acciones de peligro. En la etapa inicial se mostró como una grata sorpresa en esa función.

Walter Núñez 5: en esta ocasión, fue ubicado uno metros más arriba que contra Banfield. Estuvo y se movió mucho por izquierda. Conectó, estuvo en sintonía y fue parte de las mejores acciones ofensivas del equipo en los 45 iniciales. Sus gambetas y su capacidad de llegar por sorpresa por izquierda consiguió acciones de riesgo e infracciones a favor.

Ingresaron:

Jerónimo Gómez Mattar 4: entró en el primer tiempo por el lesionado Sotelo. Se posicionó en un lugar muy similar, a la derecha de Regiardo. Estuvo participativo. No se escondió.

Francisco Scarpeccio 3,5: ingresó en el momento de más necesidades y trató de ubicarse como nueve de referencia. No pudo protagonizar acciones de peligro.

Michael Hoyos 3: se paró de segundo nueve y no pudo anotar. Tuvo un cabezazo que se le fue muy cerca del vertical.

Gabriel Risso Patrón 3: se paró como lateral izquierdo en lugar de Russo.

Williams Barlasina -: salió al ruedo por un pésimo Arias, que tuvo un partido para el olvido y fue reprobado desde los cuatro costados.

El DT Lucas Bernardi 4: otra vez tuvo que salir a poner la cara por el club de sus amores. Trató de cambiarle la dirección que traía el equipo con muchas modificaciones nominales, un acento más juvenil, y una apuesta a un equipo más solidario, metedor y corredor, pero no consiguió que su apuesta funcionara. Todo se desmoronó después del gol.