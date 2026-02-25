La Capital | Ovación | Newell's

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

El equipo rojinegro sigue sin poder detener la racha negativa, perdió 2 a 0 con Estudiantes y multiplicó sus preocupaciones de cara al clásico.

Aníbal Fucaraccio

25 de febrero 2026 · 21:45hs
Walter Núñez intenta encarar y superar su marca. El delantero de Newell's esta vez no pesó.

Walter Núñez intenta encarar y superar su marca. El delantero de Newell's esta vez no pesó.

El contexto, las circunstancias y la empecinada crisis que persigue a Newell's pone todo en un escalón que relativiza su producción futbolística. Nada puede ser concluyente ni determinante en el análisis de este escenario de agitación y tensiones internas en el equipo del Parque.

La reciente salida de la dupla Orsi-Gómez, el corazón de casta leprosa valiente de Bernardi para hacerse cargo de una parada muy complicada, y con Kudelka, el nuevo conductor, en las tribunas, ubicaron este encuentro en una plataforma difícil de dimensionar correctamente.

Por eso, el 0-2 en contra entre el equipo rojinegro y Estudiantes en el estadio Marcelo Bielsa, con goles de Thiago Palacios y Fabricio Pérez para la visita, no consiguió detener un proceso de deterioro que ya suma 7 fechas sin victorias, y las luces de alerta y las señales de advertencia titilan con cada vez más fuerzas.

Newell's, en estado de emergencia

El estado de emergencia se profundiza y la llegada del nuevo DT asoma como único guiño cómplice en este tormentoso arranque leproso en el Apertura.

Todo este marco agudiza el panorama ya que este domingo se disputará el clásico de la ciudad ante Central, también en el Parque, con todo lo que representa en esta ciudad y con todo lo que puede significar para el comienzo del nuevo ciclo. Kudelka avisó que quiere estar al mando en el derby local y ese gesto de decisión y de valor, en un contexto repleto de urgencias y necesidades, muestra al menos luces para los próximos pasos.

Leer más: Sobre llovido, mojado en Newell's: se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

El dueño de casa comenzó el partido con un 4-3-3, con Luciano Herrera llamativamente como centrodelantero dentro de esa estructura táctica. Con Regiardo tratando de cortar rápido y buscar con pelotazos a sus compañeros de ofensiva. Nada fuera de los cánones tradicionales. La idea parecía no arriesgar y sumar orden y confianza a medida que corrían los minutos y las acciones.

Un tiro cerca del ángulo

A los 5', un anticipo de Herrera mostró una actitud y una predisposición general positiva y de mayor entrega y compromiso por parte del local de cara al área rival. Muy diferente a los choques anteriores.

En los primeros minutos, los laterales se soltaban poco para no generar efectos indeseados de desorden colectivo. Y Russo sólo trepaba con muchos recaudos.

Mientras que Núñez por izquierda arrimaba peligro en algunas ocasiones y generaba faltas. Así, a los 17', un tiro libre de Sotelo pasó cerca del ángulo, ratificando las intenciones de Newell's en ese tramo.

A los 21', Arias contuvo un disparo de Gaich, que le sirvió para sumar confianza, ante algunas reprobaciones de las tribunas en el Coloso.

A los 34', Arias no pudo controlar un centro bajo desde la derecha y otra vez bajaron murmullos de los simpatizantes contra su figuras. Estudiantes, por su parte, avanzaba con mayor comodidad por derecha y mostraba a Gaich con su poder aéreo como arma más distintiva de ataque.

Leer más: Kudelka ya firmó con Newell's y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

La salida de Sotelo

A los 36', Sotelo se lesionó, pidió el cambio y entró Gómez Mattar en el mismo lugar. El pibe, alguien muy perseguido por las lesiones, se fue aplaudido por los hinchas en su salida del campo de juego.

A los 41', en una contra iniciada por Acuña, desembocó en Núñez en la otra banda y su remate se fue rozando el caño derecho.

Y, a los 43', Herrera estuvo cerca de lograr la apertura. El entretiempo encontró al local un poco arriba en la escala de los merecimientos, y los hinchas cantando y validando con su apoyo la actuación en los primeros 45 minutos.

En el inicio del complemento no hubo grandes modificaciones en la postura de Newell's y en el desarrollo del trámite. Todo parecía correr por carriles similares. Newell's quería avanzar y lastimar, siempre sin perder el orden.

A los 52', dentro de ese desarrollo, Thiago Palacios inventó una jugada individual brillante en el área leprosa y con un remate cruzado y bajo abrió la cuenta para la visita. Eso careció de merecimientos, y caló muy hondo en el ánimo del equipo y de los hinchas. Otra vez, en la primera, sin merecerlo, quedó aturdido y obligado a remar de atrás. Y con un Arias que tuvo un encuentro para olvidarlo rápidamente, y que para colmo salió por una molestia, siendo reemplazado por Barlasina.

Leer más: Newell's lo dejó libre y ahora encontró su lugar en el mundo: es uno de los goleadores del Apertura

Muchas dudas y vacilaciones

Con Scarpeccio y Hoyos en la cancha, Newell's se rearmó con 4-4-2 con 2 nueves. Pero el dueño de casa se llenaba más de dudas y vacilaciones y fue quedando empantanado en su propia impericia. El destino se volvió a empecinar con Newell's, y otra vez actuó de manera muy cruel.

Después del gol fue un manojo de nervios, que nuevamente le costaron demasiado. Esa mandíbula frágil será uno de los principales aspectos a trabajar y a corregir por Kudelka.

A los 76', Hoyos, de cabeza, estuvo muy cerca de establecer una parda. Nada le salía a la Lepra. Encima, a los 81' Fabricio Pérez convirtió el segundo, con otro gol de gran factura.

De esta manera, Newell's encara la recta hacia el clásico con una mochila que ahondó el peso y la profundidad de sus problemas con otro paso fallido que lo deja sin poder empezar a despejar el panorama al próximo entrenador. P

Por lo expuesto en la segunda parte, queda tierra arrasada en el Parque, y el nuevo DT deberá construir desde las carencias más básicas y acuciantes.

