Santa Fe duda del nuevo esquema de rutas de Nación: qué pasará con las trazas de poco tránsito

El director de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, cuestionó la viabilidad en algunos tramos. Además reclamó la trasferencia a Santa Fe de rutas nacionales

En medio del lanzamiento de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC) por parte de Nación, desde el gobierno de Santa Fe surgieron reparos sobre el alcance real del modelo de concesiones en tramos con bajo tránsito donde el cálculo económico no cerrará para el privado . Por lo pronto Nación no se hará cargo y pueden caer en abandono.

“Hay que ver cómo es el plan de privatizar realmente. La red vial argentina tiene 40.000 kilómetros pavimentados. Hay tramos donde sí hay mucho tráfico y puede cerrar que estén concesionadas; pero hay tramos donde la verdad el tránsito es muy poco”, opinó el director de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo.

Cabe recordar que esta semana el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que incluye tramos de las rutas nacionales 9, 19, 34 y 11 en la provincia de Santa Fe. Pero muchas otras pueden quedar a la deriva. Vale aclarar que la provincia lanzará la Propuestas de Iniciativas Privadas con un modelo similar aunque las que no se concesionen se hará cargo la provincia.

En ese sentido mencionó la Ruta Nacional 95, en el tramo que une Tostado con Vera: “Tiene un tránsito que no te va a dar (para ser privatizada), no se va a poder licitar porque no va a tener beneficio económico. Y eso también hay que mantenerlo, ¿no?” , advirtió, dejando en evidencia uno de los principales interrogantes que observa la Provincia: qué ocurrirá con los corredores que no resulten rentables para el sector privado.

Consultado sobre si la Provincia analiza con atención el proceso licitatorio o deja avanzar a Nación, Seghezzo fue claro: Santa Fe tiene escaso margen de intervención.

“Me parece que es un poco así nuestra posición, porque el Estado nacional tiene una injerencia muy diferente al de Santa Fe. Si nosotros pudiéramos hacer lo que Santa Fe piensa en el Estado nacional, estaríamos haciendo todo diferente”, afirmó.

En contraste, enumeró obras que actualmente ejecuta la Provincia: la inauguración del tercer carril en la autopista Rosario–Santa Fe, la construcción del nuevo puente carretero y trabajos de repavimentación en distintas rutas provinciales.

Competencia sobre rutas nacionales

Seghezzo recordó además que el gobernador Maximiliano Pullaro fue explícito al plantear la posibilidad de asumir la competencia sobre rutas nacionales. “Lo dijo claramente nuestro gobernador: ‘Si Nación no puede mantenérnoslas, dénnoslas a nosotros que las vamos a mantener’”, remarcó en declaraciones a Lt10.

Sin embargo, admitió que esa alternativa no prosperó. Según explicó, desde el gobierno nacional respondieron que, si la Provincia quería hacerse cargo del mantenimiento, podía hacerlo, pero sin ceder la titularidad de las rutas.

El funcionario también apuntó contra el estado actual de algunos corredores nacionales, como la avenida Circunvalación en la ciudad de Santa Fe. Ante cuestionamientos sobre el deterioro, Seghezzo reveló que la iluminación del tramo actualmente encendido fue financiada por la Provincia. “La luz de la Circunvalación, en el tramo que está iluminado, lo pagó la provincia de Santa Fe”, aseguró.