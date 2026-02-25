La Capital | La Ciudad | perros

Maltrato animal: rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

La Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Policía de Santa Fe intervino en una vivienda de la zona centro y salvó a dos animales que eran víctimas de maltrato animal

25 de febrero 2026 · 16:04hs
Los perros rescatados fueron atendidos en la clínica de Carlos Cossia

La policía de Santa Fe, a través de la Brigada Ecológica y Rescate Animal, secuestró dos perros en claro estado de maltrato animal en una vivienda de Moreno al 400. Según las imágenes difundidas, los canes estaban desnutridos. Al dueño de las mascotas se le formuló una causa por infringir la ley Sarmiento.

Según la investigación, el denunciante alertó la situación de los dos perros y fueron un grupo de ONG defensoras de los derechos de los animales quienes rubricaron la denuncia. El protocolo, explicaron los uniformados de la Policía Ecológica, exige un testeo del caso, el análisis del estado de salud y en caso de corroborar posibles infracciones a la ley Sarmiento, un aviso al dueño, identificado como Federico G., de los canes y la solicitud de entregarlos a las autoridades. Sin embargo, Federico se negó. Ante esto, la justicia procedió.

El fiscal Damián Cimino ordenó el allanamiento en la zona centro de Rosario tras recibir la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación. Los policías de la Brigada Ecológica llegaron al lugar y se entrevistaron con Federico G., de 31 años, el cual recibió la orden de allanamiento y la acusación por infringir la ley Nº 14.346, conocida como ley Sarmiento. Entre el primer aviso y la orden de allanamiento, el titular de los perros intentó mejorar el estado de salud porque “estaban peor de lo encontrado ayer, tenían por lo menos un kilo menos cada uno y una deshidratación pronunciada”, contó Daniel Ojeda Medina, subinspector a cargo del procedimiento.

Ojeda Medina contó que los animales no tenían signos de haber sido golpeados, su higiene era buena y el lugar donde habitaban estaba en óptimas condiciones. “Sí hay una deshidratación en primera instancia y una desnutrición y eso ya es suficiente para infringir la ley 14.346. Pero no es el típico caso donde llegas y el lugar es un desastre o fueron violentados”, aseguró en De 12 a 14.

Entrega y atención médica de los perros

Federico G., en esta oportunidad sin presentar resistencia, entregó los dos bulldogs francés, uno macho adulto color marrón y otra hembra adulta de color negro. Los agentes en el lugar pudieron corroborar el mal estado de salud, por lo que disponen el traslado a la clínica veterinaria de Carlos Cossia.

En este sentido, Cossia marcó que fue él mismo quien revisó a los canes y subrayó: “El macho está peor que la hembra. Tiene daños en las articulaciones por abandono, tiene una luxación en la rótula y apenas puede caminar del tren posterior”. Además, planteó que la falta de una dieta adecuada fue prolongada en el tiempo.

Por su parte, la hembra tiene una herida en la oreja izquierda y se pudo constatar que sufrió al menos dos cesáreas. También se le detectaron tumores de mama múltiples. “Estos animales fueron usados para reproducirse. Un cachorro de esta raza cuesta no menos de mil dólares”, hipotetizó Cossia, que afirmó que los canes se van a recuperar, que van a recibir decenas de solicitudes para adoptarlos y destacó la actitud del fiscal que se interiorizó por el caso desde el primer momento.

Además, la policía aprehendió a Federico G., se le formuló una causa por romper con la ley mencionada y tomó fotografías sobre el estado de los animales, el lugar donde habitaban, el alimento que consumían. Todo quedó registrado en la comisaría 2ª. Horas más tarde, el joven de 31 años quedó en libertad por el artículo 218 del Código Procesal Penal.

