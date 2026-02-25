Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo

El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó el decreto 107/2026, mediante el cual establece que las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación correspondientes al año 2026 se inaugurarán el próximo domingo 1º de marzo a las 21, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma, de acuerdo con los considerandos, fue dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo preside la apertura de las sesiones del Congreso reunido en Asamblea.

La disposición fue suscripta por el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicada en el boletín oficial con fecha de entrada en vigencia el mismo 25 de febrero de 2026.

Milei tiene previsto dar un discurso ante las autoridades nacionales, provinciales y los legisladores que duraría aproximadamente media hora, con las reformas previstas como la ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, que exigiría a los legisladores justificar el origen de los fondos que serían utilizados para financiar futuras propuestas legislativas.

También se referiría a una ley de libertad educativa (con un sistema de vouchers educativos), una ley nueva de boleta única la ley de financiamiento de partidos políticos.

La apertura de sesiones ordinarias del Congreso es un acto de trascendencia institucional previsto en la Constitución Nacional y se produce anualmente durante el primer día del mes de marzo. En esa ocasión, el presidente de la Nación dirige un mensaje a la Asamblea Legislativa informando sobre el estado general del país y presentando el programa de gobierno para el período legislativo en curso.