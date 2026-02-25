La Capital | Ovación | Jorge Almirón

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Pese a lo que se presumía a inicio de semana, el DT de Central puso lo mejor a disposición y con los regresos de los lesionados se lo dio vuelta a Gimnasia

25 de febrero 2026 · 21:53hs
Todo Central celebra el segundo de Gastón Avila

Todo Central celebra el segundo de Gastón Avila, tras el gran centro de Jaminton Campaz. El equipo de Jorge Almirón 2 a 1 a Gimnasia en La Plata.

Las molestias de varios jugadores, las mismas declaraciones del técnico y la proximidad del clásico, hacían suponer que Jorge Almirón esta vez sí metería mano en los once para enfrentar a Gimnasia. Pero no solo no fue así, sino que encima con el regreso de los lesionados Central dio vuelta el partido.

Hubo dos jugadores que Almirón cuidó en serio. Uno Franco Ibarra, porque tenía cuatro amarillas y una más podía dejarlo afuera del clásico. Y el otro Alejo Veliz, que debió dejar el partido con Talleres por un golpe en el tobillo. Sin embargo, ambos viajaron y estuvieron en el banco.

Mientras, Enzo Copetti, que había tenido que dejar en el adicional el partido ante la T y se fue con muchas dificultades para caminar, no solo estuvo disponible sino que fue titular y jugó hasta cerca del final en La Plata hasta que Almirón puso a Luca Raffin para defender con cinco.

El otro lesionado frente a Talleres, Agustín Sández, fue al banco y entró por Alexis Soto. Mientras que el resto del equipo fue el que venía jugando, así que no se puede decir que Almirón haya guardado mucho y que de nuevo apostó por los mejores a disposición.

Los lesionados que volvieron en Central

Además, para el complemento volvieron dos jugadores que estaban lesionados y que lo hicieron muy bien, como para ilusionar de cara al clásico. El más importante fue Jaminton Campaz, que entró por Ángel Di María y de entrada pegó un remate en el travesaño.

El otro que ingresó por un muy productivo Julián Fernández fue Gaspar Duarte. Él generó la jugada del córner que derivó en el segundo gol canalla, con el cabezazo bárbaro de Gastón Ávila en el primer palo tras el mejor centro de Campaz.

Y el que tuvo su primera media hora en Central fue Guillermo Pol Fernández, entrando por un Federico Navarro al que pareció afectarlo la falta de continuidad. El exBoca, Godoy Cruz intentó manejar la pelota y en el final recibió una tremenda patada en el tobillo izquierdo. Siguió hasta el final.

Jorge Almirón se mostró satisfecho con el triunfo de Central

Almirón: "Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo"

