Estrenos de cine en Rosario: comedia rosarina, adaptación de un best-seller y animación

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 1 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.
Protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el cineasta mexicano ganador del Oscar Óscar Alejandro G. Iñárritu ( "Amores Perros", "Birdman" y "El renacido"), llega "Digger", una película de comedia que se combina con sátira política.
Cruise, transformado físicamente, interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico, millonario y poderoso magnate petrolero de Texas. Siendo el hombre más poderoso del mundo, Digger emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo.
El elenco se completa con estrellas de lujo como el ganador del Óscar Riz Ahmed, John Goodman, la nominada al Óscar Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y el nominado al Óscar Jesse Plemons.
Con un elenco encabezado por Anne Hathaway y Dakota Johnson, se estrena en los cines la adaptación de la novela best-seller de Colleen Hoover. Se trata de un thriller psicológico que narra la historia de la reconocida autora Verity Crawford y de Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity.
Después de que Lowen descubre lo que parecen ser las escalofriantes notas autobiográficas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre el esposo de Verity, Jeremy, y le resulta difícil separar la ficción de la realidad, la manipulación de la atracción y la oportunidad de la obsesión.
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Una nueva película argentina llega a los cines de Rosario, bajo la dirección de Lucas Vivo García Lagos, el protagonismo del actor uruguayo Nicolás Furtado y la participación especial del músico Louta.
Erni, un veinteañero encantador pero inmaduro, trabaja en un parque de atracciones, disfrutando de una vida centrada en el placer y la diversión. Su irresponsabilidad genera tensiones en el trabajo y en su vida personal, y en un mismo día, su jefe Tony lo despide y Coni, la chica que le gusta, decide tomar distancia. Hundido en la decepción, Erni termina en un bar donde conoce a “Young Geezer” , un excéntrico joven británico quien, tras tomarse unas copas juntos, lo convence de invertir su indemnización por despido en Bitcoins. La noche se vuelve desenfrenada e imprudente, y da un giro cuando Erni protagoniza un accidente que lo deja en coma.
Catorce años después, Erni despierta y se encuentra con que el mundo cambió, y su mundo también: sus amores desaparecieron y su madre, al borde del colapso, está llena de deudas. Sin embargo, la inversión que hizo la noche del accidente, ahora vale millones. El único problema es que no recuerda la contraseña para acceder a su fortuna.
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En las carteleras de los cines de Rosario también hay una novedad para los más chicos y disfrutar en familia. Llega “Guardianes del museo 2: los tesoros de Egipto”, para contar una nueva aventura del gato Vincent, su compañera gata Cleopatra y el ratón Maurice.
En esta nueva historia la trama se traslada a Egipto donde Vincent y Cleopatra son ahora padres de dos traviesos gatitos y ansían vivir nuevas aventuras. Todo comienza cuando Maurice encuentra un antiguo papiro con un mapa que revela el camino hacia el Genio Egipcio. El problema es que el Genio concede un único deseo cada mil años, y todos quieren cosas distintas. En Egipto harán nuevos amigos y enemigos, visitarán las majestuosas Pirámides, navegarán por el Nilo y descubrirán túneles secretos en Luxor.
Se estrena la secuela de "Vértigo", la película lanzada en 2022 que explotó el miedo a las alturas al dejar a dos amigas atrapadas en lo alto de una torre y rápidamente se convirtió en un éxito en taquilla.
"Vértigo 2" presenta una una nueva escalada aún más extrema, peligrosa y cargada de adrenalina. Dos amigas se enfrentan a nuevas alturas en Tailandia, donde un terreno impredecible, la exposición extrema y la falta de lugares donde refugiarse llevarán la supervivencia mucho más lejos que antes.
De los guionistas de “¿Qué pasó ayer?", Jon Lucas y Scott Moore, llega esta nueva comedia estadounidense que sigue la historia de tres amigas que en búsqueda de una semana de relax se escapan a un spa de lujo. Todo cambia cunado allí se les aparece, sin avisar, la amiga más descontrolada del grupo. Entre masajes, tragos y puras malas decisiones, lo que iba a ser una escapada para desconectar se convierte en el caos más divertido del año.
Una película hecha íntegramente en Rosario que combina el coming of age, la comedia familiar y el cine fantástico, se estrena el viernes 2 de octubre en Cines del Centro. Dirigida por Julia Sofía Vega, la película nació como una tesis universitaria y se convirtió en su primer largometraje. Incluso, antes de su estreno en la ciudad, tuvo un largo recorrido por festivales de Argentina y otros países. Participó de Buenos Aires Rojo Sangre, Bariloche Rojo Sangre, Espanto Barcelona Film Fest, el Festival Internacional de Cine de Terror de Valdivia, el Festival Internacional de Cine de Nicaragua, Mendoza Fantástica Film Fest y B Beside the Seaside, en Inglaterra, entre otros.
Marianela tiene 19 años y necesita contarle un secreto a su complicada madre. El problema es encontrar el momento indicado durante una caótica fiesta de cumpleaños. Y resolver antes otro inconveniente: hay un misterioso cadáver escondido en su armario.
La película está protagonizada por Valentina Oviedo, Virginia Esparza y Lenny Gonzales, acompañados por Carlos Vaccaro, Ana Tallei, Juan Biselli, Juan Pablo Yevoli, José María Celoria, Dinorah Glikstein y un elenco integrado en gran parte por artistas de Rosario.
Llega la secuela de Madoka Magica Rebellion.. Entre las chicas de Mitakihara, últimamente circula cierto rumor: el misterioso “teléfono del señor Lagarto” puede cumplir cualquier deseo a cambio de pelear contra las maldiciones del mundo. En ese momento, “chicas sin Gema del Alma” comienzan a cazar a los Espectros y una serie de eventos extraños ocurre. Homura contempla con calma este mundo, teniendo el control de las cosas en su papel de “Demonio”… o así debía de ser. De pronto, algo apareció para poner fin a esa vida distorsionada: el lugar en el que todas las Brujas nacen, Nazukasokotsune; Walpurgisnacht, un conglomerado de Brujas que alguna vez atormentó a Homura y dos Chicas Mágicas desconocidas que están en busca de la Ley de los Ciclos y que dijeron “jamás perdonaremos a Homura Akemi”. En un mundo que ha perdido la Ley de los Ciclos, el destino de las Chicas Mágicas vuelve a girar.
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A la par de los estrenos que desembarcaron el 1 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
"Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.
"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.
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Están previstas actividades oficiales para promover la ruta comercial. Habrá un acto oficial para saludar el despegue en el Aeropuerto