Estrenos de cine en Rosario: comedia rosarina, adaptación de un best-seller y animación

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 1 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

Protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el cineasta mexicano ganador del Oscar Óscar Alejandro G. Iñárritu ( "Amores Perros", "Birdman" y "El renacido"), llega "Digger", una película de comedia que se combina con sátira política.

Cruise, transformado físicamente, interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico, millonario y poderoso magnate petrolero de Texas. Siendo el hombre más poderoso del mundo, Digger emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo.

El elenco se completa con estrellas de lujo como el ganador del Óscar Riz Ahmed, John Goodman, la nominada al Óscar Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y el nominado al Óscar Jesse Plemons.

-“Verity: la sombra del engaño”. Estados Unidos, 118 minutos.

Con un elenco encabezado por Anne Hathaway y Dakota Johnson, se estrena en los cines la adaptación de la novela best-seller de Colleen Hoover. Se trata de un thriller psicológico que narra la historia de la reconocida autora Verity Crawford y de Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity.

Después de que Lowen descubre lo que parecen ser las escalofriantes notas autobiográficas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre el esposo de Verity, Jeremy, y le resulta difícil separar la ficción de la realidad, la manipulación de la atracción y la oportunidad de la obsesión.

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-“Escondida en mi cabeza”. Argentina, 99 minutos

Una nueva película argentina llega a los cines de Rosario, bajo la dirección de Lucas Vivo García Lagos, el protagonismo del actor uruguayo Nicolás Furtado y la participación especial del músico Louta.

Erni, un veinteañero encantador pero inmaduro, trabaja en un parque de atracciones, disfrutando de una vida centrada en el placer y la diversión. Su irresponsabilidad genera tensiones en el trabajo y en su vida personal, y en un mismo día, su jefe Tony lo despide y Coni, la chica que le gusta, decide tomar distancia. Hundido en la decepción, Erni termina en un bar donde conoce a “Young Geezer” , un excéntrico joven británico quien, tras tomarse unas copas juntos, lo convence de invertir su indemnización por despido en Bitcoins. La noche se vuelve desenfrenada e imprudente, y da un giro cuando Erni protagoniza un accidente que lo deja en coma.

Catorce años después, Erni despierta y se encuentra con que el mundo cambió, y su mundo también: sus amores desaparecieron y su madre, al borde del colapso, está llena de deudas. Sin embargo, la inversión que hizo la noche del accidente, ahora vale millones. El único problema es que no recuerda la contraseña para acceder a su fortuna.

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-“Guardianes del museo 2: los tesoros de Egipto”. Rusia, 90 minutos.

En las carteleras de los cines de Rosario también hay una novedad para los más chicos y disfrutar en familia. Llega “Guardianes del museo 2: los tesoros de Egipto”, para contar una nueva aventura del gato Vincent, su compañera gata Cleopatra y el ratón Maurice.

En esta nueva historia la trama se traslada a Egipto donde Vincent y Cleopatra son ahora padres de dos traviesos gatitos y ansían vivir nuevas aventuras. Todo comienza cuando Maurice encuentra un antiguo papiro con un mapa que revela el camino hacia el Genio Egipcio. El problema es que el Genio concede un único deseo cada mil años, y todos quieren cosas distintas. En Egipto harán nuevos amigos y enemigos, visitarán las majestuosas Pirámides, navegarán por el Nilo y descubrirán túneles secretos en Luxor.

-“Vértigo 2”. Estados Unidos, 90 minutos

Se estrena la secuela de "Vértigo", la película lanzada en 2022 que explotó el miedo a las alturas al dejar a dos amigas atrapadas en lo alto de una torre y rápidamente se convirtió en un éxito en taquilla.

"Vértigo 2" presenta una una nueva escalada aún más extrema, peligrosa y cargada de adrenalina. Dos amigas se enfrentan a nuevas alturas en Tailandia, donde un terreno impredecible, la exposición extrema y la falta de lugares donde refugiarse llevarán la supervivencia mucho más lejos que antes.

-”Relajadas y muy peligrosas”. Estados Unidos, 97 minutos

De los guionistas de “¿Qué pasó ayer?", Jon Lucas y Scott Moore, llega esta nueva comedia estadounidense que sigue la historia de tres amigas que en búsqueda de una semana de relax se escapan a un spa de lujo. Todo cambia cunado allí se les aparece, sin avisar, la amiga más descontrolada del grupo. Entre masajes, tragos y puras malas decisiones, lo que iba a ser una escapada para desconectar se convierte en el caos más divertido del año.

-”Marianela y el cadáver”. Argentina, 69 minutos

Una película hecha íntegramente en Rosario que combina el coming of age, la comedia familiar y el cine fantástico, se estrena el viernes 2 de octubre en Cines del Centro. Dirigida por Julia Sofía Vega, la película nació como una tesis universitaria y se convirtió en su primer largometraje. Incluso, antes de su estreno en la ciudad, tuvo un largo recorrido por festivales de Argentina y otros países. Participó de Buenos Aires Rojo Sangre, Bariloche Rojo Sangre, Espanto Barcelona Film Fest, el Festival Internacional de Cine de Terror de Valdivia, el Festival Internacional de Cine de Nicaragua, Mendoza Fantástica Film Fest y B Beside the Seaside, en Inglaterra, entre otros.

Marianela tiene 19 años y necesita contarle un secreto a su complicada madre. El problema es encontrar el momento indicado durante una caótica fiesta de cumpleaños. Y resolver antes otro inconveniente: hay un misterioso cadáver escondido en su armario.

La película está protagonizada por Valentina Oviedo, Virginia Esparza y Lenny Gonzales, acompañados por Carlos Vaccaro, Ana Tallei, Juan Biselli, Juan Pablo Yevoli, José María Celoria, Dinorah Glikstein y un elenco integrado en gran parte por artistas de Rosario.

-“Madoka: la película parte 4”. Japón, 120 minutos

Llega la secuela de Madoka Magica Rebellion.. Entre las chicas de Mitakihara, últimamente circula cierto rumor: el misterioso “teléfono del señor Lagarto” puede cumplir cualquier deseo a cambio de pelear contra las maldiciones del mundo. En ese momento, “chicas sin Gema del Alma” comienzan a cazar a los Espectros y una serie de eventos extraños ocurre. Homura contempla con calma este mundo, teniendo el control de las cosas en su papel de “Demonio”… o así debía de ser. De pronto, algo apareció para poner fin a esa vida distorsionada: el lugar en el que todas las Brujas nacen, Nazukasokotsune; Walpurgisnacht, un conglomerado de Brujas que alguna vez atormentó a Homura y dos Chicas Mágicas desconocidas que están en busca de la Ley de los Ciclos y que dijeron “jamás perdonaremos a Homura Akemi”. En un mundo que ha perdido la Ley de los Ciclos, el destino de las Chicas Mágicas vuelve a girar.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 1 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Avengers Endgame: Bonus - INFINITY VISION" (Acción): Tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.

Tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos. "El corazón de la bestia" (Drama): Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento.

Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento. "La isla olvidada" (Aventuras) : La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre.

: La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre. "Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.

"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

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"La noche del demonio: están entre nosotros" (Terror): Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.

Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo. "Yo, Narciso" (Comedia): Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, narciso, es una comedia de enredos.

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"Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron. "Toy Story 5" (Aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

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