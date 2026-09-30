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Incidentes en Newell's: los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche de violencia en el Parque

Cámaras de seguridad públicas tomaron agresiones a motociclistas en la avenida Pellegrini y videos de los socios leprosos mostraron el accionar de la policía dentro del club

30 de septiembre 2026 · 16:59hs
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La cámara de seguridad de la provincia de Santa Fe apunta directo al ingreso de los parrilleros de Newells

La cámara de seguridad de la provincia de Santa Fe apunta directo al ingreso de los parrilleros de Newell's

La fiscalía regional Nº2 se reunió con la comisión directiva de Newell’s para definir los pasos a seguir en la investigación por la intervención policial en el club del Parque de la Independencia. Entre las medidas, las fiscales a cargo solicitaron como prueba las cámaras de seguridad públicas, privadas y del club, además de las publicaciones en redes sociales.

La Capital tuvo acceso a tres videos de las cámaras de seguridad de la provincia de Santa Fe que exponen las agresiones afuera de la sede del Parque independencia. Además, en redes sociales se viralizaron distintos videos de los hinchas leprosos que exponían la actuación de la policía.

Este tipo de imágenes buscará recolectar la Justicia para poder avanzar con la investigación y responder preguntas sobre lo que pasó la noche del martes en el Parque Independencia. Como saldo de una noche negra una mujer con la camiseta de Central fue herida por la avenida Pellegrini, varios hinchas leprosos recibieron golpizas por parte de agentes de la Policía de Santa Fe y hubo 12 detenidos, que recuperaron su libertad este miércoles al mediodía.

Cámaras de seguridad

El primero de los videos registrados por las cámaras de seguridad de la provincia es en Pueyrredón y Pellegrini. Allí se ven tres personas encapuchadas, una de ellas vestida de rojo y negro, que agreden a motociclistas con piedras. Una de las motos llevaba una bandera amarilla y blanca. La calidad del video no permite distinguir escudos o lemas en la bandera. Segundo más tarde, aparece un cuarto involucrado.

En el segundo video, tomado desde el mismo domo de Pueyrredón y Pellegrini se puede observar cómo estas personas escapan de la escena ante la mirada atónica de vecinos que pasaban por el Parque Independencia.

Finalmente, la secuencia de las cámaras de seguridad del parque termina con un dispositivo denominado “NOB ingreso a parrilleros”. Allí se ve a los cuatro involucrados del primer video dirigirse hasta el ingreso trasero de los parrilleros, en un portón que comúnmente es utilizado para el ingreso del plantel leproso en los partidos de la Liga Profesional. Los encapuchados abren el portón sin mayor esfuerzo y en la imagen se suman más personas.

Las imágenes desde adentro del club

Además de las cámaras de seguridad, la fiscalía podrá contar con la decena de videos que se volvieron virales. En ellos se puede ver un accionar, al menos, desmedidos de las fuerzas de seguridad dentro de las instalaciones de Newell’s.

>> Leer más: Incidentes en Newells: liberaron a detenidos y abrieron una investigación a policías

En uno de los registros se puede observar cómo dos policías redujeron a una persona y comenzaron a golpearla. En otro, desde la puerta del club, un grupo de policías atropella el ingreso principal.

Otra de las filmaciones, ya dentro del sector de los parrilleros, expone a policías saltando sobre las mesas y golpeando a un hincha de Newell’s. “Lo van a matar”, advierten los presentes y explican que estaban cenando, y se escucha a un uniformado replicar: “Si se va a morir ¿cuál es el drama?”.

En la noche del martes en el Parque Independencia también se divisó a policías lanzando piedras a los socios que estaban dentro del club.

La dirigencia leproso anunció que denunciará el accionar de las fuerzas de seguridad. Este miércoles, el presidente, Ignacio Boero, se reunió con el fiscal regional Matías Merlo y las fiscales a cargo de la investigación, que determinaron los pasos a seguir para la investigación sobre los incidentes en el Parque Independencia.

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