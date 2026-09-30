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El gobierno de Santa Fe reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

El coordinador de Seguridad Deportiva de Santa Fe, Gustavo Velázquez, admitió que no se pudo controlar la situación y dijo que se investigará la labor policial

30 de septiembre 2026 · 09:16hs
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Afuera del estadio de Newells quedaron cartuchos de munición antitumultos.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Afuera del estadio de Newell's quedaron cartuchos de munición antitumultos.

El gobierno de Santa Fe investigará la labor policial ante los disturbios cerca de la cancha de Newell's y los festejos de hinchas de Central. "Evidentemente, hay algo que se fue de las manos, que no se pudo controlar", dijo este miércoles uno de los encargados de diagramar los operativos en el Monumento y alrededor del Coloso.

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez, lamentó lo sucedido la noche del martes en el parque de la Independencia y avenida Pellegrini. El funcionario confirmó que una mujer resultó herida cuando un grupo de personas arrojaron objetos contundentes por la celebración de hinchas canallas. Después, los agentes que estaban patrullando la zona ingresaron al club rojinegro en busca de los agresores y dispararon municiones antitumulto en medio de las corridas.

Fuentes oficiales confirmaron que 12 personas fueron demoradas al final del procedimiento en inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa. Asimismo, tres policías sufrieron lesiones como consecuencia del despliegue para tratar de frenar las acciones violentas en la sede de la Lepra.

¿Qué dijo la provincia sobre el operativo en Newell's?

Velázquez señaló que el área de Asuntos Internos intervino este mismo martes a la noche y se comunicó con la Fiscalía Regional Segunda para investigar qué hicieron las fuerzas de seguridad en el parque de la Independencia. "Si hay alguna persona que actuó en demasía y no hizo lo que corresponde, será sancionada", aseveró.

El funcionario también expresó su preocupación por la situación de la mujer herida cerca de la cancha de Newell's. Al respecto, comentó: "Nos queremos solidarizar con la chica que recibió el piedrazo en Pellegrini. Fue la primera que llamó al 911".

>> Leer más: Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

"Había un dispositivo armado de manera que no suceda lo que desgraciadamente ha sucedido", reconoció el coordinador provincial con respecto al plan preventivo en inmediaciones del Coloso. En este sentido, añadió que las fotos y videos de los disturbios implican un "retroceso muy grande" en cuanto a la organización de eventos masivos y deportivos.

El representante del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe consideró que la caravana de Central "debió haber sido una fiesta de un lado", mientras que la Lepra tenía derecho a sostener "la vida normal de un club". Sin embargo, la noche concluyó con graves incidentes muy cerca de uno los escenarios de los últimos Juegos Suramericanos que concluyeron este fin de semana.

La respuesta oficial al comunicado de Newell's

Luego de las corridas en el sector de parrilleros y disturbios en la pensión de futbolista juveniles, Newell's publicó un comunicado en el que expresó "profunda desconfianza" frente a los responsables de la seguridad deportiva en el gobierno provincial. A primera hora del día siguiente, el funcionario a cargo del área respondió: "No me siento aludido ni mucho menos, pero estamos para dar explicaciones y revisar el accionar de todo el mundo".

Velázquez no esquivó el bulto a la hora de analizar el mensaje oficial de la Lepra sobre el operativo policial adentro de las instalaciones. "Sorprende, pero también tiene qu ver con el momento que ha pasado la institución. Evidentemente, lo han tomado muy mal", comentó.

El coordinador adoptó un tono conciliador ante los cuestionamientos rojinegros. Incluso apuntó que el club fue elegido para albergar varias competiciones de los Juegos Suramericanos. A esto agregó: "Nosotros venimos trabajando muy bien y estamos agradecidos. No sólo hemos normalizado el funcionamiento en el estadio sino que, cuando nos proponen hacer un partido de Copa Argentina, más de una vez hemos elegido el estadio porque las condiciones son las más adecuadas".

El funcionario remarcó que el operativo de control de este martes estaba enfocado en el Monumento Nacional a la Bandera, donde los hinchas de Central fueron a saludar a los jugadores. "Después, se había armado un anillo de seguridad que evidentemente no funcionó", admitió respecto del plan preventivo en el parque de la Independencia.

¿Cómo fueron los disturbios tras el festejo de Central?

Según el jefe de la Unidad Regional II, Danilo Villán, los primeros inconvenientes se registraron cuando un grupo de personas pasó a bordo de distintos vehículos por avenida Pellegrini y les empezaron a arrojar elementos contundentes. A partir de varios llamados al 911, la Brigada Motorizada fue a buscar a los agresores en el parque de la Independencia.

El comisario confirmó que los policías entraron al club a partir de las denuncias cerca del sector norte del estadio Marcelo Bielsa. A la hora de explicar por qué ingresaron y dispararon balas antitumulto, argumentó: "Tengo entendido que es un delito en flagrancia. Somos policías estamos armados. No tuve oportunidad de ver las imágenes. si hay un exceso, la Fiscalía lo investigará".

El jefe de la Unidad Regional II aclaró que los disturbios no se produjeron en la avenida Intendente Morcillo, la calle que atraviesa el parque en paralelo a Pellegrini, junto a la sede rojinegra. De acuerdo a su declaración, algunos hinchas leprosos agredieron a las fuerzas de seguridad desde el interior de las instalaciones y esto derivó en la irrupción del personal para capturarlos.

"No creo que haya fallado la prevención", aseveró la máxima autoridad policial en Rosario. Por otra parte, trazó una comparación con el asesinato de Ivana Garcilazo, la hincha de Central apedrada a pocas cuadras de la cancha de Newell's. Sobre este tema, advirtió: "Hoy van a cumplirse tres años del suceso trágico y no nos curamos de los errores".

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