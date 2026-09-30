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Paro universitario: docentes de la UNR y la UTN profundizan el plan de lucha

Los docentes de la UNR transitan una semana completa de paro hasta el sábado, mientras que los de la UTN inician este miércoles una medida de 72 horas

30 de septiembre 2026 · 11:24hs
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Otra semana atravesada por el paro en las dos universidades

Sebastián Suárez Meccia

Otra semana atravesada por el paro en las dos universidades

La protesta de los docentes universitarios se profundiza aún más en Rosario. Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) transitan una semana completa de paro hasta el sábado 3 de octubre, mientras que los profesores de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) nucleados en FAGDUT comienzan este miércoles un paro de 72 horas.

En la UNR, la medida comenzó el lunes 28 de septiembre y se extenderá hasta el sábado. El paro fue definido en el marco del plan de lucha salarial impulsado por Coad, luego de una consulta en la que participaron casi 2.300 docentes.

La medida también expresa la intención de coordinar acciones con docentes de otras universidades nacionales. Desde Coad señalaron que el paro se lleva adelante junto con docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y otras asociaciones de base que resolvieron sumarse.

La UNR, en una semana completa de paro

La continuidad del conflicto quedó marcada por el último Plenario de Secretarías Generales de Conado. En esa instancia, Coad y otras siete asociaciones de base plantearon la posibilidad de realizar un paro por tiempo indeterminado, en línea con el mandato surgido de la consulta realizada en la UNR.

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Sin embargo, la moción que obtuvo más votos fue la de realizar un paro de 48 o 72 horas, a coordinar con Conadu Histórica. La medida quedaría vinculada al vencimiento del plazo establecido por el juez Cormick para que el gobierno nacional dé cumplimiento a una medida cautelar relacionada con la ley de Financiamiento Universitario.

Desde el gremio consideraron insuficiente esa resolución y reclamaron profundizar el plan de lucha ante el deterioro de los salarios docentes.

>> Leer más: Docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

Sostiene que el conflicto está relacionado con el cumplimiento de los puntos de la ley de Financiamiento Universitario referidos a salarios y becas estudiantiles.

En la UTN, paro de 72 horas desde este miércoles

A la medida de la UNR se suma desde hoy la Asociación Gremial de Docentes de UTN Rosario, el gremio que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional.

La organización resolvió un paro de 72 horas desde este miércoles 30 de septiembre, ante la falta de respuesta del gobierno nacional luego de la intimación judicial vinculada con la recomposición salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario.

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Según FAGDUT, el plazo establecido por la Justicia para que el Gobierno cumpla con esa recomposición vence este martes 30 de septiembre.

El gremio reclama que se haga efectiva una actualización salarial del 33,4%, porcentaje que, según la organización sindical, está contemplado en la legislación aprobada por el Congreso.

Así, este miércoles coinciden en Rosario dos medidas de fuerza de docentes universitarios: la semana completa de paro en la UNR, que continúa hasta el sábado, y el paro de 72 horas de FAGDUT, que comenzó hoy y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

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