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Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Los deportistas de los 19 departamentos participan de las finales provinciales en Santa Fe y utilizan espacios renovados para los Juegos Suramericanos 2026

30 de septiembre 2026 · 11:33hs
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Ya está en marcha Santa Fe en movimiento

Ya está en marcha "Santa Fe en movimiento"

Alrededor de 3.000 jóvenes de los 19 departamentos participan de las finales provinciales de Santa Fe en Movimiento, que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe. La instancia permite que los deportistas comiencen a aprovechar parte de la infraestructura construida y renovada para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Tras superar las etapas locales y departamentales del programa, los jóvenes compiten este lunes y martes en distintos escenarios deportivos de la ciudad, entre ellos el renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), que la semana pasada fue escenario de las pruebas de atletismo de los Juegos Suramericanos. La experiencia se completa con el alojamiento en lo que fue Villa Suramericana, ubicada en el barrio La Esmeralda II, uno de los espacios vinculados al desarrollo de Santa Fe 2026.

La propuesta, impulsada de manera conjunta por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Educación, contempla cuatro instancias provinciales. La primera se realizó los días 24 y 25 de agosto, con competencias de bádminton y tenis de mesa; la segunda tuvieron lugar este lunes y martes.

En esta etapa se disputan pruebas de atletismo sub-15, atletismo adaptado sub-18, natación adaptada sub-16 y básquetbol 3x3 sub-14. Las competencias se desarrollan en seis espacios deportivos de la ciudad: el CARD, el ISEF N.º 27 y los clubes Kimberley, Banco Provincial, República del Oeste y Macabi.

El legado de Santa Fe 2026

Una de las particularidades de esta edición es que los participantes pueden utilizar instalaciones construidas, renovadas o puestas en valor para los Juegos Suramericanos. Entre ellas se encuentran el Invencible Santa Fe y la pista renovada del CARD.

El secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, destacó que “Santa Fe en Movimiento es mucho más que una competencia deportiva. Es una política que permite que miles de jóvenes de toda la provincia puedan encontrarse, compartir y representar a sus localidades, pero, fundamentalmente, tener acceso al deporte y a todo lo que genera su práctica”.

Maletti también remarcó la posibilidad de que los participantes utilicen la nueva infraestructura: “Este año tenemos una oportunidad muy especial, porque muchos de estos jóvenes van a competir en escenarios que fueron construidos, renovados o puestos en valor para los Juegos Suramericanos. Es el legado de los Juegos. Queremos que puedan vivir esa experiencia, conocer estas instalaciones y sentir que también son parte de todo lo que significa el deporte en Santa Fe”.

Deporte, convivencia e integración

Por su parte, el director provincial de Educación Física, Adrián Alurralde, señaló que “las finales provinciales son muy importantes y valiosas para los estudiantes porque generan espacios que promueven el encuentro, la convivencia y la integración social de las infancias, los jóvenes y los adultos”.

Asimismo, explicó que estas instancias son clasificatorias para conformar la representación santafesina que participará de los Juegos Nacionales, previstos para los primeros días de noviembre en Mar del Plata.

Alurralde también destacó el trabajo del equipo organizador, los docentes, entrenadores y profesores de Educación Física, “que con mucho profesionalismo, pasión y compromiso son el motor fundamental para el éxito de estas iniciativas educativas y deportivas”.

Las próximas instancias

El calendario continuará los días jueves 1 y viernes 2 de octubre con la tercera instancia provincial, que incluirá futsal sub-14 (en varios estadios, entre ellos el Invencible Santa Fe, donde se diputaron los partidos de handball de los Juegos Suramericanos), vóley de playa sub-14 y handball de playa sub-14.

La cuarta y última etapa se realizará los días 5 y 6 de octubre en la ciudad de Santa Fe. Incluirá hockey 7 sub-14, vóleibol sub-14 y deportes adaptados, con competencias de goalball, boccia, vóleibol sentado y tenis de mesa adaptado.

Tras la finalización de Santa Fe 2026, la infraestructura deportiva incorporada y renovada para el evento comienza a proyectarse más allá de la competencia internacional, con miles de jóvenes santafesinos como protagonistas.

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