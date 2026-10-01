Lavado de dinero: la hora de tirar de la punta del ovillo

El gobernador Pullaro y el intendente Javkin pusieron el ojo en esa problemática durante una cumbre sobre crimen organizado al que asistieron fiscales federales. El desafío de abordarlo a fondo

La política empieza, finalmente, a colocar al problema del lavado de dinero como uno de los temas clave a abordar de la inseguridad . Una deuda pendiente por más que se advierta y trabaje desde hace tiempo, que, con los índices violentos contenidos, asoma como desafío político de una nueva etapa.

Al menos así lo plantearon el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin este miércoles en el encuentro “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación”. Una vez más se habló de diagnóstico, pero se insinuó que es momento de abordarlo a fondo .

El lavado no es nuevo y ya hizo mucho daño. Esconder dinero sucio en aparentes negocios lícitos. Existen expertos y unidades fiscales especializadas en todos los niveles contra ese tipo de delitos, con logros más bien menores respecto del volumen de lavado existente.

Una tarea compleja frente a un eslabón con poder muchas veces intocable y de varias ramificaciones, incluso políticas. “Creo que llegamos hasta aquí, que podemos seguir bajando la violencia, pero tenemos que contar con todas las herramientas para ir contra los recursos económicos de las bandas” , sostuvo Pullaro.

Pullaro, Javkin y el próximo desafío

“Es la deuda pendiente que hoy se empieza a resolver de a poco. Entonces, el desafío que tenemos es ir por los abogados y los contadores que son parte de esas organizaciones criminales”, soltó y retumbó fuerte en la agenda.

El gobernador apuntó contra esos profesionales por supuestamente asesorar y “ponerles cabeza” a las maniobras narco para blanquear dinero malhabido.

“Un contador que participa en la estructura de lavado de activos y le pone cabeza a los organización criminal, que no tiene cabeza para eso, es parte de la misma”, lanzó frente a los fiscales federales y autoridades que tienen causas de este calibre.

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Javkin sumó en esa línea: “La segunda clave es entender que el combate a la organización criminal no es solamente en el territorio, no tiene que ver únicamente con las medidas de seguridad pública, tiene mucho que ver también con el financiamiento, con la circulación del dinero, con el aprovechamiento de esos recursos a la hora de fortalecer una organización criminal”.

Y agregó: “Creo que ese es un trabajo que se empieza a notar y a dar resultado también en causas muy concretas”. El Palacio de los Leones cuenta con la primera agencia antilavado de activos a nivel municipal del país.

"Lo local siempre tiene manifestaciones que encuentran caminos para tirar de hilo de forma más cercana, que es la habilitación de un negocio, la instalación de un local, la si se quiere manifestación física de ese circuito", agregó. Puede ser una punta del ovillo.

El desafío es tirar de esas puntas y darles varios metros. Pullaro sostuvo que la clave para enfrentar a las organizaciones criminales es “la fuerte determinación”.

Lo novedoso es que se intenta otorgarle más centralidad a la lucha contra el lavado como próxima etapa del plan de seguridad y requerirá de recursos y, sobre todo, de aquella misma determinación.