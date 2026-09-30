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Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre resultó herido y el atentado se motivó por una riña familiar entre vecinos. Esteban Z. recibió una herida de bala en el brazo.

30 de septiembre 2026 · 16:26hs
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Uno de los jóvenes agresores fue identificado por la víctima y detenido

Uno de los jóvenes agresores fue identificado por la víctima y detenido

Un ataque a tiros se desencadenó en Victoria al 2000, en Villa Gobernador Gálvez, donde un joven de 24 años resultó herido por una esquirla. Efectivos policiales detuvieron a dos adolescentes que por jurisdicción fueron trasladados a la Comisaría 29º y posteriormente la Policía de Investigaciones (PDI).

Un vecino de la zona alertó por medio del sistema 911 sobre detonaciones en esa cuadra. Al llegar los efectivos encontraron seis vainas servidas en la vía pública y entrevistaron a Esteban Rodrigo Z, quien contó que estaba en la vereda junto a su hermano; Agustin, cuando dos jóvenes que circulaban en bicicletas los atacaron a balazos.

La víctima manifestó reconocer a ambos y aportó características físicas y de vestimenta. También señaló la existencia de un conflicto previo, aparentemente entre familiares suyos y de los atacantes, aunque ese antecedente forma parte de la investigación.

Leer más. Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

Una unidad sanitaria asistió al herido y diagnosticó escoriaciones leves en el miembro superior izquierdo. No fue necesario trasladarlo a un centro médico. Cerca de las 22, otro móvil policial logra localizar en Espora y Ecuador a dos jóvenes en bicicletas cuyas características coincidían con las descriptas. Uno fue señalado por la víctima como presunto involucrado.

La PDI levantó material balístico y contabilizó finalmente ocho vainas calibre 22. Tras la consulta con la Fiscalía de Menores, ambos adolescentes quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la Comisaría 16º, por disposición del fiscal Ducasse. La investigación judicial continúa para establecer las circunstancias del episodio y determinar las responsabilidades correspondientes.

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