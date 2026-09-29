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Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

La empresa confirmó que el siniestro se produjo en un tanque de metanol, un compuesto químico líquido, incoloro y altamente inflamable y tóxico.

29 de septiembre 2026 · 18:12hs
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Metanol

Metanol, el químico que explotó en Puerto General San Martín

La explosión de uno de los tanque de metanol en la planta de Albardon Bio en Puerto General San Martín alteró este martes a la ciudad del cordón industrial santafesino. Producto del siniestro, dos personas fallecieron en el lugar y cuatro tuvieron que ser atendidas de urgencia.

Según confirmó la firma, la explosión se dio en uno de los tanques de metanol mientras un contratista realizaba tareas de mantenimiento. Los bomberos zapadores de San Lorenzo recibieron el llamado de alerta cerca de las 15 y luego de llegar al lugar solicitaron ayuda a los escuadrones de Rosario, tanto zapadores como voluntarios.

Albardon Bio también aclaró que la información es preliminar ya que llevan adelante un investigación sobre el hecho.

Qué es el metanol, el químico protagonista de la explosión

El metanol se utiliza principalmente como materia prima para fabricar formaldehído, ácido acético, plásticos y resinas. Sin embargo, también puede ser utilizado como combustible industrial y en otros procesos de la industria química. Se trata de un líquido que mientras permanezca a temperatura ambiente, es incoloro, muy ligero y tiene muy poca densidad y que era utilizado en el Antiguo Egipto para los procesos de embalsamamiento.

>> Leer más: Puerto General San Martín: un muerto y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial

Este químico también es conocido como alcohol metílico, y se trata de un líquido, incoloro y altamente inflamable y tóxico. Por sus características, este químico requiere condiciones específicas para su almacenamiento, transporte y manipulación.

Es un insumo clave en la industria del biocombustible, utilizado principalmente para transesterificación, es decir, para convertir aceites vegetales en biodiésel.

Los bomberos se enfrentan a uno de los químicos más difíciles de combatir ya que produce una llama prácticamente invisible a la luz del día. Para apagar el fuego se deben utilizar cámaras térmicas y espumas químicas especiales.

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Desde la organización destacaron que la finalidad es dotar a los trabajadores de herramientas precisas para actuar de manera coordinada ante una emergencia médica, evitando la improvisación y situaciones de pánico, y aplicando los protocolos correctos hasta la llegada del servicio de emergencia. 

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Se harán tareas de impermeabilización, ampliación de aberturas, colocación de nuevas aberturas, trabajos de pintura y albañilería para brindar mejor atención a los vecinos que frecuentan este espacio.

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El campus convocó a representantes de diversos puntos del país, reflejando un fuerte carácter federal. 

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