Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

La empresa confirmó que el siniestro se produjo en un tanque de metanol, un compuesto químico líquido, incoloro y altamente inflamable y tóxico.

La explosión de uno de los tanque de metanol en la planta de Albardon Bio en Puerto General San Martín alteró este martes a la ciudad del cordón industrial santafesino. Producto del siniestro, dos personas fallecieron en el lugar y cuatro tuvieron que ser atendidas de urgencia.

Según confirmó la firma, la explosión se dio en uno de los tanques de metanol mientras un contratista realizaba tareas de mantenimiento. Los bomberos zapadores de San Lorenzo recibieron el llamado de alerta cerca de las 15 y luego de llegar al lugar solicitaron ayuda a los escuadrones de Rosario, tanto zapadores como voluntarios .

Albardon Bio también aclaró que la información es preliminar ya que llevan adelante un investigación sobre el hecho.

El metanol se utiliza principalmente como materia prima para fabricar formaldehído, ácido acético, plásticos y resinas. Sin embargo, también puede ser utilizado como combustible industrial y en otros procesos de la industria química . Se trata de un líquido que mientras permanezca a temperatura ambiente, es incoloro, muy ligero y tiene muy poca densidad y que era utilizado en el Antiguo Egipto para los procesos de embalsamamiento.

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Este químico también es conocido como alcohol metílico, y se trata de un líquido, incoloro y altamente inflamable y tóxico. Por sus características, este químico requiere condiciones específicas para su almacenamiento, transporte y manipulación.

Es un insumo clave en la industria del biocombustible, utilizado principalmente para transesterificación, es decir, para convertir aceites vegetales en biodiésel.

Los bomberos se enfrentan a uno de los químicos más difíciles de combatir ya que produce una llama prácticamente invisible a la luz del día. Para apagar el fuego se deben utilizar cámaras térmicas y espumas químicas especiales.