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Diego Furnari presenta en Rosario "Luces y sombras en los gobiernos locales"

Será este jueves, a las 18, en Pellegrini 1620, Universidad Abierta Interamericana

30 de septiembre 2026 · 21:11hs
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Diego Furnari presenta en Rosario Luces y sombras en los gobiernos locales

El docente y coordinador de Investigación de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas Diego Furnari presentará el próximo jueves 1º de octubre su libro "Luces y sombras en los gobiernos locales" en la Universidad Abierta Interamericana, Pellegrini 1620, a las 18.

"Luces y sombras en los gobiernos locales" se presenta como una obra fundamental para comprender la compleja dinámica de las administraciones municipales contemporáneas. El objetivo central es analizar la transición desde modelos de gestión tradicionales y cerrados hacia estructuras más transparentes, eficientes y cercanas al ciudadano. A través de una mirada crítica, el libro identifica las "sombras" de la burocracia y la opacidad, proponiendo "luces" centradas en la innovación, la profesionalización y el compromiso democrático en el territorio.

El libro funciona como manual práctico y estratégico. A diferencia de los tratados puramente teóricos, esta obra está diseñada para ser una hoja de ruta para asesores, funcionarios y candidatos. Ofrece metodologías concretas para profesionalizar la administración pública local, permitiendo que quienes toman decisiones cuenten con herramientas validadas para enfrentar la demanda ciudadana actual y mejorar la calidad institucional de sus municipios de manera

Furnari es asesor y consultor político, docente de grado y posgrado, investigador en temas de transparencia, acceso a la información pública y comunicación política, y tiene más de 10 años de experiencia en el campo del asesoramiento a gobiernos locales.

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