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A tres años del crimen de Ivana Garcilazo, comienza el juicio contra los tres acusados

El 5 de octubre serán juzgados Cabrera, Massón y Reifenstuel por el asesinato de la hincha de Central, ocurrido tras el clásico del 30 de septiembre de 2023

30 de septiembre 2026 · 11:57hs
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Ivana Garcilazo tenía 32 años. El 30 de septiembre de 2023 fue asesinada de un piedrazo en Mointevideo y Ovidio Lagos cuando regresaba del Gigante de Arroyito 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Ivana Garcilazo tenía 32 años. El 30 de septiembre de 2023 fue asesinada de un piedrazo en Mointevideo y Ovidio Lagos cuando regresaba del Gigante de Arroyito 

Este miércoles, se cumplen tres años del crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central asesinada el 30 de septiembre de 2023, después del clásico ante Newell's. La fecha encuentra a su familia a pocos días del comienzo del juicio oral y público contra los tres acusados por el homicidio.

El debate comenzará el próximo 5 de octubre en el Centro de Justicia Penal y se extenderá hasta el 22 de ese mes. Ante el tribunal integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena, serán juzgados Ariel Matías Cabrera, Juan José Massón y Damián Gerardo Reifenstuel.

Las fiscales Carla Ranciari y Laura Riccardo deberán sostener durante el juicio el pedido de 30 años de prisión para los tres imputados. Por su parte, la querella, que representa a la familia de Ivana a través del abogado Marcos Cella, solicitó 33 años de prisión para cada uno.

Para la familia, la llegada del juicio representa el cierre de una espera que estuvo marcada especialmente por la búsqueda de Reifenstuel, quien permaneció prófugo durante más de un año y medio.

>> Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas y testimonios de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Es todo muy fuerte. Estamos entrando a un mes donde se van a cumplir tres años y estamos a días de un nuevo clásico que nos recuerda esa mierda”, dijo a La Capital Silvina Garcilazo, hermana de Ivana y una de las principales impulsoras del reclamo de justicia.

En medio de la expectativa por el debate, Silvina aseguró tener “mucha fe en la justicia y en Dios, para que haya justicia”.

El abogado de la familia también destacó que el juicio ya tiene fecha y consideró que la demora estuvo vinculada principalmente con la captura del último de los acusados. “Todo se demoró por Damián. Todo este tiempo fue por él. Ahora la familia está aliviada con el juicio en el horizonte”, sostuvo Cella en diálogo con este diario.

Cómo fue el crimen de Ivana Garcilazo

Ivana tenía 32 años y era hincha de Rosario Central. El 30 de septiembre de 2023, después del clásico disputado en el Gigante de Arroyito, regresaba en moto junto a su pareja cuando fue atacada en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo.

Según la acusación, un grupo de simpatizantes de Newell's arrojó piedras contra quienes circulaban por el lugar. Una de esas piedras impactó en la cabeza de Ivana y le provocó un traumatismo de cráneo grave que terminó causándole la muerte.

>> Leer más: La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

El crimen ocurrió en medio de una jornada marcada por la tensión posterior al clásico y desde entonces la familia de Ivana sostuvo distintos reclamos para que se identificara y juzgara a los responsables.

Los tres acusados llegan detenidos al juicio

Los tres imputados se encuentran actualmente bajo prisión preventiva efectiva.

Ariel Matías Cabrera, profesor de educación física, se presentó ante la Policía doce días después del crimen. Fue imputado el 18 de octubre de 2023.

Juan José Massón, comerciante, se entregó el 26 de octubre de ese mismo año y fue imputado dos días después.

La situación de Damián Gerardo Reifenstuel, docente de física, fue diferente. Después del crimen escapó de Rosario y permaneció prófugo durante más de 18 meses.

La investigación para localizarlo terminó en Samaipata, Bolivia, donde fue capturado por Interpol el 25 de febrero de 2025. Cinco meses después fue extraditado a la Argentina y trasladado a la cárcel de Piñero.

El 4 de julio fue imputado y quedó detenido en prisión preventiva, al igual que Cabrera y Massón.

Ahora, a tres años del asesinato de Ivana, los tres enfrentarán el juicio oral en el Centro de Justicia Penal. El debate comenzará el próximo lunes y se extenderá durante más de dos semanas, hasta el 22 de octubre.

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