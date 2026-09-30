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Robbie Williams dio show acústico sorpresa en la puerta de su hotel en Buenos Aires

El músico británico está en tierras porteñas para dar tres shows en el Movistar Arena, y vivió una previa muy especial con sus fans

30 de septiembre 2026 · 13:39hs
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Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires con una presentación acústica en la puerta de su hotel

Imagen de Instagram (@robbiewilliams)

Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires con una presentación acústica en la puerta de su hotel

Robbie Williams vuelve a presentarse en la Argentina después de veinte años y el entusiasmo de las fanáticas es total. El músico británico dará tres shows agotados el 1, 2 y 4 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, pero tuvo gesto especial con sus seguidores en la previa.

En la noche del martes, Robbie salió a la puerta del Hotel Faena donde se hospeda y dio un concierto acústico sorpresa para el grupo de entre 30 y 40 personas que lo estaba esperando afuera.

Según contaron en redes algunos de los afortunados, una persona de seguridad delimitó un espacio y avisó que el músico no se sacaría fotos ni firmaría autógrafos, pero sí compartiría un momento íntimo con ellos.

>> Leer más: Robbie Williams aclaró que no consumió cocaína durante la final del Mundial

Williams salió primero a hablar un rato con ellos y después volvió con su guitarrista. Juntos interpretaron “All My Life”, “Selfish Disco”, “Advertising Space” y “Angels”.

El esperado regreso de Robbie Williams a la Argentina

La presentación del británico en el país se da después de veinte años, y tras una visita fallida en 2018. Su debut en suelo argentino fue en octubre de 2006, cuando en su época de máxima popularidad llenó dos estadios de River y logró el récord de mayor cantidad de entradas vendidas en menor tiempo (120000 tickets en cinco días, cifra que superó en aquel momento a los Rolling Stones). Aunque poco después perdió esa marca histórica, sus shows quedaron en la memoria de los fanáticos.

En 2018, Williams tenía previsto tocar en el marco del Personal Fest. Sin embargo, un grave temporal obligó a suspender la fecha completa en la que iba a estar Robbie, y no pudo reprogramarse, por lo que los seguidores tuvieron que esperar casi una década más para reencontrarse con el ídolo.

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