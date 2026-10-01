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Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Están previstas actividades oficiales para promover la ruta comercial. Habrá un acto oficial para saludar el despegue en el Aeropuerto

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

1 de octubre 2026 · 06:10hs
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World2Fly lanzó la ruta de vuelos directos entre Rosario y Madrid con aviones Airbus 350. Este jueves debuta la doble frecuencia semanal.

Foto: Instagram/@mike_baeck.

World2Fly lanzó la ruta de vuelos directos entre Rosario y Madrid con aviones Airbus 350. Este jueves debuta la doble frecuencia semanal.

Desde las 17.30 de este jueves, el gobierno provincial tiene previsto desplegar una nutrida agenda de actividades en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas para celebrar el primer vuelo directo Rosario con Madrid (España). Será una conexión inaugural en el debut de la empresa de aeronavegación low cost World2Fly que desembarcó en la terminal aérea local con una frecuencia de dos vuelos semanales. La capacidad de las 432 butacas del Airbus A350-900 está casi al límite, lo que marca una expectativa elevada en cuanto a esta nueva conectividad que busca ser fundacional para cambiar el mapa del tráfico aéreo desde el interior del país. De esta forma, Rosario va camino a ser un nuevo Hub (centro de conexión) que pueda absorber la demanda de un vasto sector de la región, incluida provincia de Buenos Aires.

El debut está previsto para la tarde-noche de hoy en el marco de un logro comercial de gran relieve. Las reservas para las frecuencias que se lanzan a partir de ahora demuestran un marcado interés tanto en el destino local como en la capital española. La operación inicial de la low cost se estructuró sobre dos frecuencias semanales, con salidas y llegadas los días martes y jueves (parte por las noches hora argentina desde el aeropuerto rosarino para aterrizar en la pista local desde Madrid en suelo rosarino entre la mañana y el mediodía).

>>Leer más: Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Regreso tras cuatro décadas

De esta forma, la explotación comercial que hace World2Fly es un mojón más en el tráfico internacional desde Rosario, pero este puente con Madrid representa el regreso de una conexión europea directa después de más de 40 años, pero esta vez operando de manera regular y sin la necesidad de hacer escalas en Brasil o Panamá, como venía ocurriendo hasta hoy.

El Aeropuerto Internacional de Rosario busca posicionarse ante las compañías aéreas más importantes de la región

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La incorporación de Rosario al catálogo de destinos internacionales no es un hecho aislado, sino que responde a un agresivo plan de expansión comercial de la compañía española en América latina, desarrollado luego de experiencias exitosas en destinos destacados del continente como su desembarco en Cali y Cartagena de Indias (Colombia). La elección de Rosario consolida un vínculo importante.

>>Leer más: Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Desde la perspectiva de la aerolínea, la ciudad fue seleccionada por su elevado perfil económico y empresarial, y su vasta área de influencia, que derrama sobre el norte de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos. Esta mirada estratégica se traduce en la pretensión de montar un hub rosarino que pueda ser competitivo y una mejor opción de salida desde el interior, en vez de Córdoba y a diferencia de la "amansadora" que para muchos pasajeros representa trasladarse vía terrestre hasta Ezeiza para despegar desde la Argentina al mundo.

Además, los profundos e históricos lazos migratorios y culturales que unen de forma directa a la población local con España fueron también clave.

Nutrida agenda

Por eso, este jueves están dispuestas una serie de actividades que arrancan desde las 17.30 en la terminal aérea local con música y expresiones culturales que representen a Santa Fe y a España. Además, habrá degustación de platos a la tripulación y los pasajeros en el marco del programa santafesino "Sabores Santa Fe", y se exhibirán productos típicos regionales en stands. A las 18 está prevista la llegada del vuelo (con unos 300 pasajeros a bordo que embarcaron en Madrid) y recibirán los saludos institucionales de rigor por parte de las autoridades en el marco de un contexto donde participarán colectividades españolas, y se difundirá la identidad santafesina a través de diversas expresiones, para que quienes arriben desde el exterior tengan un primer contacto con la cultura provincial.

>>Leer más: Rosario-Madrid: el vuelo inaugural a Europa ya está agotado y el segundo va camino al "sold out"

Acto oficial

El acto propiamente institucional está anunciado para las 19.15 con la apertura, bienvenida, el discurso de las autoridades, de los representantes de la compañía aérea, para dar lugar al corte de cintas y la foto oficial de bienvenida. Minutos después se hará la despedida del vuelo inaugural a través de diversas acciones.

“El vuelo Rosario-Madrid abre las puertas a toda la provincia sin escalas de Europa pero también a público cordobés, bonaerense o del norte argentino. Se abre la opción de cargas, de negocios de empresas. Esto es un buen indicio de una ruta que será usada por mucha gente. Detrás de la llegada de turismo está el fomento de la hotelería, el turismo y la gastronomía que se potenciará con estas nuevas conectividades ”, señaló a La Capital el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, en la previa al bautismo del vuelo inaugural.

Días atrás, en la Feria Internacional de Turismo (FIT) se confirmó, junto con Ola Operador Mayorista, un vuelo directo entre Rosario y Recife. Se trata de una operación chárter con una frecuencia semanal durante enero y febrero de 2027. Asimismo, ante la alta demanda registrada en la ruta a Maceió, cuya programación inicial contemplaba dos meses, se acordó extender los vuelos hasta finales de marzo.

“Buscamos consolidar a la provincia como un nodo de conexión internacional. Contar con más frecuencias y destinos directos permite ganar previsibilidad, reducir costes y tiempos de traslado, y fortalecer tanto el turismo como las oportunidades comerciales de nuestra región”, remarcó Puccini.

Tráfico de cabotaje

Las autoridades provinciales también se reunieron con representantes de Aerolíneas Argentinas. Para el último trimestre del año se confirmaron 21 frecuencias semanales entre Rosario y el Aeroparque Jorge Newbery, además de dos vuelos semanales a Ezeiza, Salta e Iguazú.

Para la temporada de verano se ratificaron dos frecuencias semanales a Mar del Plata, cinco a Río de Janeiro, dos a Cabo Frío y un vuelo diario a Florianópolis.

Las autoridades provinciales avanzaron en tratativas con la empresa aérea brasilera GOL alternativas para sumar frecuencias hacia Brasil; con Avianca, el proyecto de una ruta directa entre Rosario y Bogotá, y con JetSmart, la posibilidad de incorporar una conexión con Santiago de Chile y nuevos servicios de cabotaje. Con Copa Airlines también se trabajó sobre futuras operaciones.

“Un aeropuerto con más vuelos significa más turismo, pero fundamentalmente más actividad económica, empleo y oportunidades para el entramado productivo santafesino. Por eso, el compromiso es seguir potenciando los dos aeropuertos internacionales y devolverle a Santa Fe el protagonismo que debe tener en el mapa aéreo nacional e internacional”, concluyó Puccini.

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