Ignacio Boero: "Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta escalada de violencia"

El presidente de Newell's ofreció una rueda de prensa tras la violenta irrupción policial en la sede del club de este martes por la noche.

Tras los serios incidentes ocurridos el martes por la noche en la sede del Parque de Newell's con ingreso de la Policía de manera excesivamente violenta, el club convocó a una rueda de prensa en el Coloso . Allí el presidente Ignacio Boero, con toda la comisión directiva parada detrás, dio el punto de vista del club rojinegro. Remarcó que “la violencia vino de afuera hacia adentro del club”, advirtió que los dirigentes no pueden sumarse "a esta escalada de violencia” , y trazó un sombrío panorama: “Ssi sigue de esta manera, esta escalada va a terminar mal”.

De esta manera, el titular leproso manifestó: " Nos solidarizamos con los socios, profes y personas por lo sucedido . A las 21 me fui del club y no pasaba nada. Tenemos la obligación de responder por el socio. En este tiempo no hubo hechos violentos, es un trabajo de seguridad y que venga esto de afuera nos cambia todo, nos duele. Hace mucho tiempo que hay una escalada de violencia que va a terminar mal, lo que pasó ayer se esta investigando”.

Y profundizó: “Vamos a defender a los socios y los hinchas, no salió dentro del club pero por alguna razón hubo una provocación de afuera hacia adentro. Había una celebración a 40 cuadras y no fuimos hacia ese lugar. Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta violencia. No tenemos por qué vivir lo que vivimos ayer”.

La Justicia está actuando

Y agregó: “La Justicia tendrá que determinar quién es el responsable de lo que sucedió ayer. No hablamos con el Ministerio de Seguridad, sí con la Fiscalía. No me gustó lo que se declaró por parte de Seguridad”.

En ese sentido, Boero puntualizó que “hay un canal de comunicación que evidentemente está fallando. No están identificados los hinchas que se ven por avenida Pellegrini. Los videos están editados, no pasó de la nada que la gente salga afuera a tirar piedras”.

Además, el directivo sostuvo que “la gente tiene que apoyar al equipo, tiene que venir a alentar (el próximo sábado ante Lanús, a las 17 en el Coloso), por el torneo Clausura”. Y remarcó: “No hablo del árbitro”, en relación a la designación de Darío Herrera, que dirigió la final entre Central y Estudiantes el pasado sábado en Santiago del Estero.

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Las responsabilidades

Sobre los que tuvieron a su cargo ese accionar violento, Boero explicó que “eso lo tendrá que determinar la Justicia. Yo no soy quien para dar con el que dio la orden de entrar al club. Claramente no había un desorden interno como para armar semejante operativo. Esto no es justiicable de ninguna manera. Encima era un día de actividad totalmente normal, no día de partido. O sea que la acción fue totalmente desproporcionada a los hechos que estaban ocurriendo”.

Y amplió: “Nosotros venimos trabajando hace nueve meses, y nunca trabajamos de esta manera. Este operativo se tendría que haber coordinado con nuestro jefe de Seguridad del club y no de esta manera, como se dio, entrando como entraron, provocando desmanes, rompiendo, lastimando la gente que estaba en el club y riéndose de lo que estaban haciendo”.

En ese marco, el mandamás rojinegro fue recibido este miércoles por el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, luego de los hechos de violencia ocurridos tanto dentro de la sede del club como en inmediaciones del Parque Independencia. Tras esa reunión precisó que “la violencia no empezó en calle Pellegrini, comenzó frente a la puerta del club y fue después hacia Pellegrini. Se llevaron 12 detenidos, y estamos esperando que actúe la Justicia. Nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros socios, y lo otro lo tiene que decidir la Justicia. Y los videos que están circulando están editados. A mí que me expliquen por qué saldría una persona que está dentro del club a tirar piedras. Todos los días hay gente ahí, se comen asados y no salen a tirar piedras. Queda muy claro que algo pasó de afuera hacia adentro”.

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Igualó la reserva

La reserva de Newell’s igualó 1 a 1 con Central Córdoba en Santiago, con gol sobre el final de Gino Barrio, quien había entrado por Melgarejo a los 12’ del complemento. Abrió la cuenta, Bernardo Abruzzese, a los 5’, del segundo tiempo. El cotejo de la fecha 11º se desarrolló en el estadio Alfredo Terrera. La Lepra: Zorzoli; Melgarejo (Barrio), Rosso, Boretto, y Calderone; Mereles (Basualdo), Benedetto, Acuña (S. Montero), y Grondona (Sosa); Amadío (Villalba) y Castelli.