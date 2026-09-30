Argentina tiene equipo confirmado para el nuevo proceso que se inicia, ya sin Leo Messi

El entrenador Lionel Scaloni definió los once para el choque en el Kempes frente a Bolivia. La cinta de capitán la portará Cuti Romero

Lionel Scaloni inicia un nuevo proceso al frente de la selección argentina, ya sin Leo Messi.

Cuti Romero llevará la cinta de capitán en el partido de la selección argentina frente a Bolivia.

Argentina jugará su primer amistoso en esta fecha Fifa y lo hará ante Bolivia, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. La particularidad de este encuentro es que será el primero tras la despedida de Lionel Messi de la selección.

El técnico Lionel Scaloni definió los once que saldrán a jugar desde el arranque y en esa formación se advierte ya el inicio de un proceso de renovación.

Una de las grandes dudas era quién iba a portar la cinta de capitán después de Leo Messi y la misma fue para un histórico de la selección. Será el zaguero central Cristian Romero .

Entre los nombres que se advierte esta renovación que empieza a vivir el seleccionado argentino tras la disputa del último Mundial es el de Román Vega , quien milita en Zenit de Rusia . Otro de los que saldrá como titular es Lucas Prestianni , actualmente en Benfica de Portugal.

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Lionel Scaloni inicia un nuevo proceso al frente de la selección argentina, ya sin Leo Messi.

Otro dato particular es que ya sin Messi, el técnico mostró decisión para cambiar el esquema. Es que Argentina jugará con dos centrodelanteros, algo que en la era anterior no era común.

Los once de Argentina

Scaloni confirmó el equipo para enfrentar a Bolivia y los once son: Emiliano Martínez; Agustín Giay; Cristian Romero, Lisandro Martínez y Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz y Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.