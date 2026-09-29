Puerto General San Martín: dos muertos y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial

Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron las dos víctimas fatales. Uno de los heridos tiene el 60 % del cuerpo quemado.

Una fuerte explosión en una empresa de Puerto General San Martín provocó este martes la muerte de dos operarios y un incendio en el que tuvieron que intervenir Bomberos Zapadores de San Lorenzo y Rosario. Además, se registraron cuatro heridos, uno de los cuales fue trasladado en helicóptero sanitario con el 60 por ciento del cuerpo quemado.

Pasadas las 15, los Bomberos Zapadores de San Lorenzo llegaron a la zona de avenida América y Vucetich, en Puerto General San Martín, debido a un incendio de varios tanques de metanol en la planta Albardon Bio , una compañía de biocombustibles. Ante la magnitud del fuego, la división sanlorencina de bomberos solicitó apoyo al Cuartel de Rosario, también sumaron un grupo de tareas los Bomberos Voluntarios de Rosario.

Según las primeras informaciones, los zapadores de San Lorenzo confirmaron dos muertos y otras cuatro personas heridas con quemaduras . Además de las tareas de extinción con agentes especiales, los bomberos realizan tareas de búsqueda en las estructuras colapsadas.

La empresa a cargo del helicóptero sanitario activó los protocolos para trasladar a un hombre desde la planta siniestrada hasta el Hospital Clemente Álvarez de Rosario (Heca) . El primer informe señala que uno de los heridos tiene el 60 % del cuerpo quemado, con las vías respiratorias comprometidas. Antes de ser trasladado, el hombre debió ser estabilizado por los médicos del helicóptero.

Mientras que el resto de las víctimas, fueron atendidos por el Hospital Catalina Salomón de Puerto General San Martín. La gravedad de uno de los atendidos en el nosocomio local hizo que el helicóptero que estaba en el Heca regrese a Puerto San Martín para trasladarlo a Rosario.

El comunicado de la empresa

Albardon Bio explicó mediante un comunicado oficial que el siniestro ocurrió durante "tereas de mantenimiento realizadas por un contratista" sobre un tanque de metanol. Mientras tanto, las causas de la explosión se encuentran bajo investigación y aún se trabaja en calcular los daños ocasionados.

Tras el incidente, "la empresa activó las medidas de contención, prevención y monitoreo ambiental previstas para este tipo de contingencia", detallaron.

Por otro lado, la firma expresó su "total apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias" y planteó como "prioridad absoluta" la situación de la familia de las víctimas fatales: "Nos ponemos a su entera disposición para colaborar en lo que consideren necesario durante estos momentos complejos".

Sobre el final del comunicado, la empresa manifestó: "Estamos llevando adelante una investigación exhaustiva y compartiremos novedades a medida que se disponga de información confirmada".