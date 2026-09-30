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El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima

La temperatura estaría en leve ascenso hacia el fin de semana, pero el sábado otra vez hay chances de precipitaciones

30 de septiembre 2026 · 23:25hs
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El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 1º de octubre en Rosario posibles lluvias aisladas hasta la mañana con una temperatura máxima que no superaría los 21º y que estaría en leve ascenso hacia el fin de semana.

La madrugada del jueves llega con hasta un 70 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas, que baja a un 40 por ciento a la mañana, y desde la tarde habría cielo mayormente nublado. La jornada estaría atravesada por vientos moderados del sudeste, con una máxima de 21º y una mínima de 11º.

Para el viernes se anuncia 21º de máxima y 10º de mínima, con cielo algo nublado en la mañana y desde la tarde mayormente nublado con ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El sábado hay chances de tormentas aisladas matutinas y lluvias aisladas vespertinas, con registros entre 23º y 13º.

El domingo estaría parcialmente nublado, con una máxima de 22º y una mínima de 11º.

El lunes habría una máxima de 23º, la mínima treparía hasta los 15º y el cielo estaría mayormente nublado.

Para el martes se espera cielo parcialmente nublado, 22º de máxima y 11º de mínima.

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