La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5% en julio

El descenso revirtió las subas de los dos meses anteriores. En la comparación interanual, once de los dieciséis sectores retrocedieron y solo cinco crecieron, según el Ipec

La actividad económica de Santa Fe cayó 3,5 % en julio respecto de junio, en la medición desestacionalizada, y revirtió las mejoras de los dos meses anteriores. El retroceso también se reflejó en la comparación con julio de 2025 ya que la economía provincial se contrajo 4,6 %. Otro dato, once de los dieciséis sectores operaron en baja y apenas cinco tuvieron crecimiento , según el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae) del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

El descenso mensual llegó después de los avances de 0,2% en mayo y de 0,9% en junio. Además, fue la caída más pronunciada en lo que va de 2026. Con este resultado, la actividad acumuló una disminución de 0,5% entre enero y julio frente al mismo período del año pasado.

La serie de tendencia-ciclo, que permite observar la evolución de fondo del indicador, también retrocedió, bajó 0,2% respecto de junio y encadenó seis meses de variaciones negativas.

La industria manufacturera fue el sector que más incidió en la contracción interanual de la economía santafesina. Su actividad cayó 11,9% frente a julio de 2025 y restó 3,71 puntos porcentuales al resultado general. Por su peso en la estructura productiva provincial, ese descenso explicó buena parte de la baja del indicador.

El transporte y las comunicaciones registraron una caída interanual de 11,6% y aportaron una incidencia negativa de 0,73 puntos porcentuales. El comercio, por su parte, retrocedió 2,8% y restó otros 0,68 puntos. A ese desempeño se sumaron las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que disminuyeron 4,5% y descontaron 0,43 puntos al índice.

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La pesca mostró la mayor caída porcentual, de 80,5% interanual, aunque su incidencia en el resultado global fue mínima. También retrocedieron la explotación de minas y canteras, con una baja de 8,1%; los servicios comunitarios, sociales y personales, con 6,3%; y el servicio doméstico, con 4,9%. Completaron los once sectores en descenso los hoteles y restaurantes, que cayeron 3,5%; la intermediación financiera, con 3%; y la enseñanza, con 0,4%.

#ActividadEconómica

En julio, el IMAE registró una variación acumulada de -0,5%.

Interanual: -4,6%

Sectores positivos: agricultura y ganadería, construcción, administración pública, servicios sociales y de salud, y electricidad, gas y agua.

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Sectores arriba

Del otro lado, el agro y la construcción encabezaron las cinco actividades que crecieron respecto de julio del año pasado. La agricultura, ganadería, caza y silvicultura avanzó 18% y aportó 0,84 puntos porcentuales al indicador, mientras que la construcción aumentó 11,2% y sumó 0,41 puntos.

Las otras mejoras fueron más moderadas: la administración pública creció 1,9%; los servicios sociales y de salud, 0,3%; y electricidad, gas y agua, 0,2%. Esos avances no alcanzaron para compensar las bajas del resto de las actividades.