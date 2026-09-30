Un dirigente de Estudiantes reaccionó con una ironía sobre Di María al ataúd que mostraron los jugadores Algunos directivos del Pincha utilizaron sus redes para criticar a los fanáticos que mostraron un féretro con el nombre de Verón 30 de septiembre 2026 · 09:40hs

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti Algunos jugadores de Central mostraron un ataúd con el nombre de Verón.

El festejo de Central que se llevó adelante este martes para celebrar la conquista de la Supercopa Internacional incluyó burlas a los platenses y esto generó el enojo de parte de la dirigencia de Estudiantes, que salió a respaldar al presidente Juan Sebastián Véron, el principal apuntado por las cargadas.

Entre las imágenes más burdas de los festejos, se pudo ver un ataúd hecho de cartón con el rostro de Verón y remeras con la bandera de Inglaterra, que tenían también a cara del actual presidente del Pincha. Uno de los primeros en manifestar su indignación fue el vicepresidente, Martín Gorostegui, quien eligió la ironía para dejar en evidencia a los jugadores Canallas.

“No hicimos nada para que pase lo que pasó”, escribió el dirigente en sus redes sociales, utilizando entre comillas la misma frase que había lanzado Ángel Di María tras la final para justificar el clima intenso del partido.

Ironía hacia Di María El secretario de la institución platense, Juan Manuel Ongay, también salió a escena y exigió la intervención de las autoridades de calle Viamonte. “Miren a las carmelitas. Imagino que la inmaculada Asociación del Fútbol Argentino tomará alguna medida, ¿no??”, disparó. >>Leer más: Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón tras la Supercopa