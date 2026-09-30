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Qué fue la nube de gases registrada tras la explosión en la planta de Puerto San Martín

Vecinos dieron el alerta por una presunta nube tóxica en la planta donde se produjo una explosión y un incendio, lo que dejó como saldo dos muertos y cuatro heridos

30 de septiembre 2026 · 11:53hs
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La planta de Albardon Bio en Puerto San Martín este miércoles. Se realizaban trabajos de traspaso de líquidos que generaron una nube de gas

La planta de Albardon Bio en Puerto San Martín este miércoles. Se realizaban trabajos de traspaso de líquidos que generaron una nube de gas

Este miércoles, se originó una situación de alarma por una presunta nube tóxica que provenía de la planta de biocombustible Albardon Bio de Puerto San Martín, donde este martes se produjo una explosión e incendio en el que murieron dos operarios y otros cuatro sufrieron quemaduras.

En la mañana de hoy, sonaron las alarmas en los cuarteles de bomberos de la región ante la aparición de una nube de vapor de unos tres metros de diámetro, de baja densidad, pero que hizo suponer que podría ser una consecuencia de lo ocurrido ayer.

Según pudo establecer La Capital, Bomberos Zapadores y Voluntarios de San Lorenzo acudieron al lugar, y al establecer contacto con directivos de la empresa se pudo saber que la nube de gas se originó por contacto de un goteo de ácido sulfúrico con agua de la extinción del incendio de ayer, dentro de la batea de contención.

>> Leer más: Puerto General San Martín: dos muertos y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial

En este momento de la mañana, se realizaba el traspaso de esa mezcla líquida en tanques de mil litros para su disposición final mediante bombas y con la intervención de personal de la planta.

"Se trata de una maniobra controlada y no fue necesaria la intervención del personal de de bomberos", sostuvo una fuente de Zapadores.

De Grandis, sobre la explosión: "La Justicia dirá qué pasó"

Por su parte, el intendente de Puerto San Martín, Carlos De Gandis, expresó: "Es el costo lamentable que tenemos que pagar por vivir en estas ciudades industriales. Son complicaciones que se dan cada tanto. Este año hemos peleado mucho por los recursos y tasas del municipio. Por una cosa o la otra, estas fábricas explotan. La Justicia dirá qué pasó. El hecho pasó y hubo dos chicos muertos, uno de ellos hijo de un gran amigo mío".

En declaraciones a LT8, el mandatario subrayó: "Como municipio, estamos arriba de las empresas, controlando, porque a veces hacen una obra y no las declaran. No tengo confirmado oficialmente por el juzgado que interviene qué sucedió. Aparentemente, pudo haber un error importante de la empresa contratista que es de San Lorenzo, una histórica de la región".

"El hecho sucedió como sucede históricamente. Tengo 74 años y estoy en Puerto desde los 5, y he visto explotar varias empresas, son cosas que pueden suceder. Lamentablemente nos tocó otra vez. Dos chicos muertos y otros cuatro quemados. Por nuestra parte, actuamos rápido, nuestros camiones regadores estaban ahí por si necesitaban los bomberos. El helicóptero que tenemos contratado llevó a uno de los quemados a Rosario. Ojalá que los que tengan que investigar investiguen. El dueño se puso a disposición de la familia y está bien que así", agregó De Grandis.

Cómo fue el siniestro en la planta industrial

Una fuerte explosión en la empresa Albardon Bio de Puerto General San Martín provocó este martes la muerte de dos operarios y un incendio en el que tuvieron que intervenir Bomberos Zapadores de San Lorenzo y Rosario. Además, se registraron cuatro heridos, uno de los cuales fue trasladado en helicóptero sanitario con el 60 por ciento del cuerpo quemado.

>> Leer más: Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Las víctimas mortales fueron identificadas como Rubén Omar Correa, domiciliado en Puerto General San Martín, y Matías Edgardo Díaz, de Granadero Baigorria.

El siniestro sucedió pasadas las 15, los Bomberos Zapadores de San Lorenzo llegaron a la zona de avenida América y Vucetich, en Puerto General San Martín, debido a un incendio de varios tanques de metanol en Albardon Bio, una compañía de biocombustibles.

Ante la magnitud del fuego, la división sanlorencina de bomberos solicitó apoyo al Cuartel de Rosario, también sumaron un grupo de tareas los Bomberos Voluntarios de Rosario y San Lorenzo.

Qué dijo la empresa

Albardon Bio explicó mediante un comunicado oficial que el siniestro ocurrió durante "tareas de mantenimiento realizadas por un contratista" sobre un tanque de metanol. Mientras tanto, las causas de la explosión se encuentran bajo investigación y aún se trabaja en calcular los daños ocasionados.

Tras el incidente, "la empresa activó las medidas de contención, prevención y monitoreo ambiental previstas para este tipo de contingencia", detallaron.

Por otro lado, la firma expresó su "total apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias" y planteó como "prioridad absoluta" la situación de la familia de las víctimas fatales: "Nos ponemos a su entera disposición para colaborar en lo que consideren necesario durante estos momentos complejos".

Sobre el final del comunicado, la empresa manifestó: "Estamos llevando adelante una investigación exhaustiva y compartiremos novedades a medida que se disponga de información confirmada".

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