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Milei dijo que "si el Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de la historia"

El presidente pronunció este jueves un discurso ante empresarios europeos en la exposición Argentina Week que se desarrolla en París

1 de octubre 2026 · 07:27hs
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Javier Milei durante su discurso en París

Foto: AP

Javier Milei durante su discurso en París, donde participó de la expo Argentina Week

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que si su Gobierno es reelecto el próximo año, "2028 va a ser el mejor año" de la historia del país a la vez que destacó los trabajos de Luis Caputo, Santiago Bausili y Pablo Quirno.

"Cualquier inversor que siga de cerca la Argentina sabe que, si el Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia", aseveró el mandatario ante empresarios europeos en la Argentina Week de París.

En su exposición en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dijo luego: "No vamos a descansar hasta hacer de la Argentina un país con más libertad".

Milei destacó a Caputo, Bausili y Quirno

"Recibimos un país quebrado", indicó y además destacó "la enorme gestión del mejor ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el Canciller, Pablo Quirno".

>> Leer más: Milei a los inversores franceses: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina"

Luego, dijo: "En la anterior Argentina Week recibimos anuncios por mas de 16 mil millones de dólares y esperamos que esta gira sea más fructífera".

Por último, Milei aseguró que el "activo más importante de su gestión es su palabra", y rechazó los pedidos de implementar "una especie de plan platita" de cara a las elecciones del año próximo para sumar voluntades. Además, ratificó que no cambiará el rumbo económico porque "al populismo no se lo combate con más populismo, sino con más libertad y más ortodoxia". (NA)

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