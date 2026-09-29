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Milei a los inversores franceses: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina"

Antes de su viaje a París, el presidente argentino dijo que la oposición es igual a "los hermanos Macana", de "Los autos locos'"

29 de septiembre 2026 · 20:00hs
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Milei a los inversores franceses: Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina

Previo su viaje a París para asistir a Argentina Week, el presidente Javier Milei envió un mensaje a los inversores franceses: "Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en el país".

Durante una entrevista con el medio Le Point, cuya primera parte se conoció este martes, el mandatario arremetió contra la oposición por cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi).

>> Leer más: Con un video de IA en la Torre Eiffel, Milei anunció viaje a París: ¿quiénes suben al avión?

"Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos", aseveró, y agregó: “No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894.”

"¿Se acuerdan de los hermanos Macana en 'Los autos locos', esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar", sostuvo.

Para defender el Rigi, el jefe del Estado resaltó que la acción de YPF "había caído a 3 dólares” durante el kirchnerismo, pero hoy “supera los 50”.

Además, aseveró que la balanza energética pasó de un déficit de 5.000 millones de dólares a un superávit de 10.000 millones y adelantó que las exportaciones superarán este año los 100.000 millones y llegarán a entre 180.000 y 200.000 millones en 2031.

Luego destacó: "Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos", y reiteró: “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”.

"Gratitud" hacia Macron

Consultado sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó: "Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo”.

Y recordó que el mandatario galo, junto con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tuvo “un rol determinante” para destrabar los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual, según Milei, permitió sanear el balance del Banco Central y salir del cepo.

"Tengo una deuda de gratitud inmensa con él", sostuvo, y calificó a Francia como “uno de los mayores inversores en la Argentina”.

Para cerrar, a modo de broma, lanzó: “Es una relación madura entre dos países hermanos, aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”.

Respecto a sus diferencias con el líder europeo, se limitó a decir: "Él tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra".

Sobre la compra de submarinos, por la que compiten la francesa Naval Group, la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha, afirmó: "Vamos a elegir la opción que mejor sirva a los intereses de los argentinos".

En referencia al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que es rechazado por los productores agropecuarios franceses, el presidente argentino aseveró: "Pretender que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cavernas".

La segunda parte de la entrevista se publica este miércoles con el título “La ONU es una guarida de burócratas pretenciosos”.

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