Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

El desarrollo ubicado en Santiago y Tucumán fue elegido para recibir en 2027 a la principal muestra de arquitectura, diseño e interiorismo del país

Casa FOA es una exposición anual que desde 1985 reúne arquitectura, diseño interior e industria, promoviendo la creatividad y el encuentro entre profesionales, empresas y público. A lo largo de sus diferentes ediciones, la muestra se ha desarrollado en distintos espacios y ciudades , generando nuevas miradas sobre la forma de habitar y transformar los espacios.

En esta oportunidad, Midtown será sede de la exposición. Se trata del desarrollo inmobiliario de 25.252 m² construido por Pecam y cuyo grupo inversor está integrado por Pecam, Qala Desarrollos, Sancor Seguros y Miguel Maestu. Este proyecto también cuenta con la particularidad de que se trata del primer y único edificio de Rosario diseñado por Aisenson, reconocido estudio de arquitectura de Buenos Aires.

Para recibir esta primera edición de Casa FOA en Rosario, Midtown pondrá a disposición 6.000 m² de sus espacios, que serán intervenidos y transformados especialmente para la exposición.

La propuesta contempla 3.600 m² cubiertos, distribuidos entre el subsuelo, la planta baja y el primer piso, y 2.000 m² descubiertos correspondientes al patio central en planta baja. Esta amplitud permitirá que Casa FOA despliegue en Midtown una propuesta de gran escala, generando un recorrido que integrará arquitectura, interiorismo, diseño, paisajismo y nuevas formas de habitar.

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La llegada de Casa FOA a Rosario abre también una oportunidad inédita para la ciudad: durante mayo/junio de 2027, Midtown se convertirá en punto de encuentro para arquitectos, diseñadores, marcas, profesionales y público, que podrán recorrer y descubrir nuevas propuestas vinculadas al diseño y las formas contemporáneas de habitar.

En las próximas semanas se abrirá la convocatoria para todos aquellos que quieran formar parte de la edición 2027, dando inicio a una nueva etapa en la preparación de la muestra. Con esta elección, Rosario y Midtown suma un nuevo capítulo a su historia y se prepara para recibir una experiencia que promete transformar sus espacios y convertirlos durante algunas semanas en escenario de encuentro, inspiración y diseño.