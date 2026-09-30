La Capital | La Ciudad | casa

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

El desarrollo ubicado en Santiago y Tucumán fue elegido para recibir en 2027 a la principal muestra de arquitectura, diseño e interiorismo del país

30 de septiembre 2026 · 19:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Midtown

Midtown, el desarrollo que se está edificando en Santiago y Tucumán.

Casa FOA es una exposición anual que desde 1985 reúne arquitectura, diseño interior e industria, promoviendo la creatividad y el encuentro entre profesionales, empresas y público. A lo largo de sus diferentes ediciones, la muestra se ha desarrollado en distintos espacios y ciudades, generando nuevas miradas sobre la forma de habitar y transformar los espacios.

En esta oportunidad, Midtown será sede de la exposición. Se trata del desarrollo inmobiliario de 25.252 m² construido por Pecam y cuyo grupo inversor está integrado por Pecam, Qala Desarrollos, Sancor Seguros y Miguel Maestu. Este proyecto también cuenta con la particularidad de que se trata del primer y único edificio de Rosario diseñado por Aisenson, reconocido estudio de arquitectura de Buenos Aires.

Para recibir esta primera edición de Casa FOA en Rosario, Midtown pondrá a disposición 6.000 m² de sus espacios, que serán intervenidos y transformados especialmente para la exposición.

La propuesta contempla 3.600 m² cubiertos, distribuidos entre el subsuelo, la planta baja y el primer piso, y 2.000 m² descubiertos correspondientes al patio central en planta baja. Esta amplitud permitirá que Casa FOA despliegue en Midtown una propuesta de gran escala, generando un recorrido que integrará arquitectura, interiorismo, diseño, paisajismo y nuevas formas de habitar.

>>Leer más: Cardón continúa creciendo con un nuevo local en la ciudad de Funes

La llegada de Casa FOA a Rosario abre también una oportunidad inédita para la ciudad: durante mayo/junio de 2027, Midtown se convertirá en punto de encuentro para arquitectos, diseñadores, marcas, profesionales y público, que podrán recorrer y descubrir nuevas propuestas vinculadas al diseño y las formas contemporáneas de habitar.

En las próximas semanas se abrirá la convocatoria para todos aquellos que quieran formar parte de la edición 2027, dando inicio a una nueva etapa en la preparación de la muestra. Con esta elección, Rosario y Midtown suma un nuevo capítulo a su historia y se prepara para recibir una experiencia que promete transformar sus espacios y convertirlos durante algunas semanas en escenario de encuentro, inspiración y diseño.

Noticias relacionadas
Femicidio en zona sur. La casa de Grandoli 3860, donde mataron Natalia Andrea Giménez

Hallan a mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Un voraz incendio destruyó la planta alta de una casa en Riva al 3600. Actuaron Bomberos Zapadores y no hubo heridos

Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario

El SMN elevó la probabilidad de lluvias por encima de lo normal para Rosario y la región durante el último trimestre del 2026.

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño

La vicepresidenta del Concejo Municipal, Norma López, destacó la necesidad de avanzar en un programa específico de desendeudamiento.

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

El gobierno de Santa Fe reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central

El gobierno de Santa Fe reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Lo último

Santa Fe tiene todo para ser la Capital Nacional del Deporte

"Santa Fe tiene todo para ser la Capital Nacional del Deporte"

Selección sin Messi: Argentina tiene equipo confirmado para arrancar la nueva era

Selección sin Messi: Argentina tiene equipo confirmado para arrancar la nueva era

Tenis: puntos en el Regional de Menores que sumaron de cara al Nacional en Salta

Tenis: puntos en el Regional de Menores que sumaron de cara al Nacional en Salta

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

El presidente de Newell's, Ignacio Boero, ofreció una rueda de prensa tras la virulenta irrupción policial en la sede del club
Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal
Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells
Ovación

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño
La Ciudad

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede
La Ciudad

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

El gobierno de Santa Fe reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central

El gobierno de Santa Fe reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Ovación
Tenis: puntos en el Regional de Menores que sumaron de cara al Nacional en Salta

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: puntos en el Regional de Menores que sumaron de cara al Nacional en Salta

Tenis: puntos en el Regional de Menores que sumaron de cara al Nacional en Salta

Tenis: puntos en el Regional de Menores que sumaron de cara al Nacional en Salta

Cristiano Ronaldo iba a ser suplente en Portugal, se enojó y pegó el portazo

Cristiano Ronaldo iba a ser suplente en Portugal, se enojó y pegó el portazo

Provincial jugará un cuadrangular de básquet preparatorio para la Liga Argentina

Provincial jugará un cuadrangular de básquet preparatorio para la Liga Argentina

Policiales
Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

La Ciudad
Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede
La Ciudad

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Comienza el juicio contra los tres acusados del crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

Comienza el juicio contra los tres acusados del crimen de Ivana Garcilazo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre
La ciudad

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La Corte revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros
Política

La Corte revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Más de 3 mil jóvenes de Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos
Ovación

Más de 3 mil jóvenes de Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Por Claudio Berón
Policiales

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín
La Región

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia
Política

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio

Milei a inversores franceses: Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina
Política

Milei a inversores franceses: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina"

Giuliano: Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo
Política

Giuliano: "Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo"

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada
Política

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años
Información General

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN
Información General

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas
Policiales

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas