Qué se sabe sobre la acusación contra Maxi Ghione: la declaración del denunciante

Pilar Smith contó en LAM los detalles de la denuncia presentada contra el actor por un trabajador sexual. "Estaba privado de mi libertad", leyó la panelista

El actor Maxi Ghione fue detenido a partir de una denuncia de un trabajador sexual

El actor Maxi Ghione fue detenido el martes en la localidad santafesina de Lehmann, a raíz de una denuncia presentada por un trabajador sexual que había concurrido a su vivienda. En las últimas horas, en el programa LAM, se dio a conocer la versión del denunciante.

Según fuentes oficiales, el artista, de 53 años, fue arrestado luego de que la Policía secuestrara varias armas de fuego en una vivienda que habitaba en las cercanías de la ciudad de Rafaela. La Policía de Investigaciones (PDI) estuvo a cargo del procedimiento, realizado por pedido del fiscal Juan Manuel Puig y los agentes hallaron una escopeta, tres revólveres y una pistola .

“ Acá tengo la denuncia realizada por Emiliano Ezequiel Tarragona, quien la radicó telefónicamente contra Maximiliano Ghione ”, comenzó diciendo Pilar Smith durante el programa LAM. Luego, la panelista brindó detalles sobre la denuncia y relató la versión del denunciante acerca de lo ocurrido.

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La denuncia al actor Maxi Ghione

Luego de dar a conocer la detención de Maxi Ghione, Ángel de Brito dio paso a Pilar Smith, quien leyó al aire parte de la denuncia presentada contra el actor.

Según el documento leído en el ciclo televisivo, el denunciante relató que el 20 de septiembre se presentó en el domicilio de Ghione para concretar un encuentro, ya que el actor había contratado sus servicios.

“Concretamos el encuentro, por el cual me pagó una hora solamente. Posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico”, leyó Smith. Y sumó: “En un momento sacó dos armas de fuego y me dijo: ‘Mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme. No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad. En total estuve cinco horas hasta que pude irme”, afirmó.

En ese sentido, Smith aseguró que el denunciante, una vez en su domicilio, comenzó a reclamarle el dinero. “Él se negó a pagarme. Me dijo: ‘No te voy a pagar ni una mie…También me trató de transa y me amenazó. ‘No vayas a despertar al diablo’, en sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba”, relató.

MAXI GHIONE DENUNCIADO POR UN TAXIBOY POR SUPUESTAS AMENAZAS



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Quién es Maxi Ghione

Maximiliano Ghione, nacido en la provincia de Buenos Aires, tiene una extensa carrera como actor en teatro y televisión. Se formó con Norman Briski y Raúl Serrano, y a finales de los noventa comenzó a conseguir sus primeros roles de relevancia: en 1999 interpretó a Ramiro Pastor-Merlo en el clásico de la televisión “Buenos vecinos”.

También tuvo participaciones en tiras como “099 Central”, “Soy gitano” y “Los Roldan”, y unitarios como “Sangre fría” e “Historias de sexo de gente común”. En 2006, fue parte del elenco de la recordada “Montecristo”, protagonizada por Pablo Echarri. Allí interpretaba a Ramón, un actor que integraba el equipo de Santiago Díaz Herrera (Echarri) para vengarse de quienes lo habían traicionado.

Después, tuvo participaciones especiales en “Casi ángeles”, “Botineras”, “Los únicos” y “Amar después de amar”. Uno de sus últimos trabajos en la pantalla chica fue en la tira “La 1-5/18”, que se emitió entre 2021 y 2022.

En teatro, fue parte de diversas producciones en salas públicas como el Teatro San Martín o el Nacional Cervantes, y en teatro comercial. En 2018, hizo temporada junto a Nazarena Vélez en la obra “¿Quién manejaba?”. En 2022, protagonizó “Tres vidas para Oswald” con Claribel Medina.

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