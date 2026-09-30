La Capital | Policiales | Villa Gobernador Gálvez

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Ocho personas fueron detenidas tras un procedimiento policial.

30 de septiembre 2026 · 17:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Secuestraron armas y polvo blanco que podría ser cocaína.

Secuestraron armas y polvo blanco que podría ser cocaína.

Ocho personas fueron detenidas tras un procedimiento policial realizado en Villa Gobernador Gálvez. Además se secuestraron armas, balas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y 90 envoltorios que contenían una sustancia que sería clorhidrato de cocaína. El operativo se desarrolló durante la tarde del domingo, alrededor de las 15.25, en inmediaciones de Edison al 100 y Dorrego al 100.

Personal del Comando Radioeléctrico Especial (C.R.E.) realizaba tareas de patrullaje preventivo cuando identificó a un joven de 19 años, N.A.F, al consultar las bases de datos se registraba un pedido de captura y una orden de detención vigente, por lo que fue aprehendido.

Leer más. Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial

Un aviso sobre venta de drogas

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los efectivos recibieron un llamado al 911 que advertía sobre la posible presencia de personas vinculadas con la venta y el fraccionamiento de drogas en un domicilio de la zona. Los agentes al trasladarse al lugar detuvieron a otras personas. En total, el procedimiento terminó con ocho personas aprehendidas, de acuerdo con la información policial. Entre ellas se encuentran personas de 43, 33, 24 y 19 años, además de una adolescente de 16 años.

Por tratarse de una investigación judicial en curso, se preservan los datos personales y domicilios de las personas involucradas. La situación procesal de cada una deberá ser determinada por la Justicia. Durante el procedimiento se secuestraron: 90 envoltorios con probables dosis de cocaína; $130.000; una escopeta de doble caño recortada calibre 16, un rifle de aire comprimido con modificaciones y una carabina de cerrojo modificada.

Una de las mujeres detenidas

Una de las mujeres detenidas

A esto se sumó: distintos cartuchos de varios calibres; una balanza de precisión; elementos utilizados para el corte y fraccionamiento y seis teléfonos celulares. La sustancia secuestrada deberá ser sometida a las correspondientes pericias para determinar su composición, por lo que no corresponde afirmar de manera definitiva que se trataba de cocaína hasta contar con el resultado del análisis. El procedimiento fue trasladado inicialmente a la Comisaría 25ª, donde se realizaron las consultas correspondientes, y posteriormente a la Seccional 16ª, donde continuaron las actuaciones.

La causa contempla, entre otros aspectos, la investigación por tenencia de arma de fuego, material balístico y una presunta infracción vinculada con estupefacientes, además del secuestro de dinero, teléfonos y elementos que podrían estar relacionados con el fraccionamiento de sustancias.

Noticias relacionadas
La partera seguirá siendo investigada por el robo de bebés durante más de 10 años.

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

La audiencia sobre la balacera se realizó en el Centro de Justicia Penal.

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

Ivana Garcilazo tenía 32 años. El 30 de septiembre de 2023 fue asesinada de un piedrazo en Mointevideo y Ovidio Lagos cuando regresaba del Gigante de Arroyito 

A tres años del crimen de Ivana Garcilazo, comienza el juicio contra los tres acusados

hinchas de central festejaron cerca del coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

Lo último

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis y le secuestraron un vehículo con orden de captura

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis y le secuestraron un vehículo con orden de captura

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: Quieren condicionar al árbitro

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: "Quieren condicionar al árbitro"

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

El presidente de Newell's Ignacio Boero ofreció una rueda de prensa tras lo que fue la virulenta irrupción policial en la sede del club del martes por la noche

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal
Incidentes en Newells: los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche de violencia en el Parque
Ovación

Incidentes en Newell's: los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche de violencia en el Parque

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses
La Ciudad

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte
Política

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

El gobierno de Santa Fe reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central

El gobierno de Santa Fe reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Ovación
Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal
Ovación

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: Quieren condicionar al árbitro

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: "Quieren condicionar al árbitro"

La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

Policiales
Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

La Ciudad
Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses
La Ciudad

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras un incidente violento entre los pilotos
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras un incidente violento entre los pilotos

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre
La ciudad

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros
Política

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos
Ovación

Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Por Claudio Berón
Policiales

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín
La Región

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia
Política

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio

Milei a inversores franceses: Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina
Política

Milei a inversores franceses: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina"

Giuliano: Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo
Política

Giuliano: "Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo"

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada
Política

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años
Información General

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN
Información General

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas
Policiales

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario
Economía

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario