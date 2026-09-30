Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Ocho personas fueron detenidas tras un procedimiento policial realizado en Villa Gobernador Gálvez. Además se secuestraron armas, balas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y 90 envoltorios que contenían una sustancia que sería clorhidrato de cocaína. El operativo se desarrolló durante la tarde del domingo, alrededor de las 15.25, en inmediaciones de Edison al 100 y Dorrego al 100.

Personal del Comando Radioeléctrico Especial (C.R.E.) realizaba tareas de patrullaje preventivo cuando identificó a un joven de 19 años, N.A.F, al consultar las bases de datos se registraba un pedido de captura y una orden de detención vigente, por lo que fue aprehendido.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los efectivos recibieron un llamado al 911 que advertía sobre la posible presencia de personas vinculadas con la venta y el fraccionamiento de drogas en un domicilio de la zona. Los agentes al trasladarse al lugar detuvieron a otras personas. En total, el procedimiento terminó con ocho personas aprehendidas, de acuerdo con la información policial. Entre ellas se encuentran personas de 43, 33, 24 y 19 años, además de una adolescente de 16 años.

Por tratarse de una investigación judicial en curso, se preservan los datos personales y domicilios de las personas involucradas. La situación procesal de cada una deberá ser determinada por la Justicia. Durante el procedimiento se secuestraron: 90 envoltorios con probables dosis de cocaína; $130.000; una escopeta de doble caño recortada calibre 16, un rifle de aire comprimido con modificaciones y una carabina de cerrojo modificada.

Una de las mujeres detenidas

A esto se sumó: distintos cartuchos de varios calibres; una balanza de precisión; elementos utilizados para el corte y fraccionamiento y seis teléfonos celulares. La sustancia secuestrada deberá ser sometida a las correspondientes pericias para determinar su composición, por lo que no corresponde afirmar de manera definitiva que se trataba de cocaína hasta contar con el resultado del análisis. El procedimiento fue trasladado inicialmente a la Comisaría 25ª, donde se realizaron las consultas correspondientes, y posteriormente a la Seccional 16ª, donde continuaron las actuaciones.

La causa contempla, entre otros aspectos, la investigación por tenencia de arma de fuego, material balístico y una presunta infracción vinculada con estupefacientes, además del secuestro de dinero, teléfonos y elementos que podrían estar relacionados con el fraccionamiento de sustancias.