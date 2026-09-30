Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

En el marco de la FIT, autoridades municipales y provinciales mostraron todo lo que se viene en los próximos meses. Grandes eventos, cultura, conectividad y el Paraná fueron los ejes de una noche que cerró con un recital de Coti Sorokin

El intendente Pablo Javkin presentó la propuesta "Rosario, una primavera que te hace brillar"

Rosario presentó el lunes por la noche en La Fábrica, en el barrio porteño de Palermo, su oferta turística para esta primavera , en un encuentro realizado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) . El evento congregó al intendente Pablo Javkin; la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Matheus; la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, y referentes del sector turístico, y cerró con un recital exclusivo de Coti Sorokin.

“Rosario, una primavera que te hace brillar” fue la consigna elegida para una noche pensada como una vidriera de la ciudad en Buenos Aires. La propuesta combinó turismo, cultura, gastronomía, música y experiencias, con el objetivo de mostrar nuevos motivos para visitar Rosario durante los próximos meses.

El escenario también acompañó el concepto. La Fábrica, ubicada en Fitz Roy al 1200 y vinculada a la historia del rock argentino y a Charly García, aportó un marco especial para una presentación que buscó transmitir identidad rosarina y que encontró en Coti Sorokin un cierre a tono con esa propuesta.

Rosario llegó a Buenos Aires inmediatamente después de los Juegos Suramericanos 2026, que durante 15 días ubicaron a la ciudad en el centro de la agenda deportiva continental.

“Venimos de un evento único y maravilloso que nos pone muy orgullosos, pero hay que seguir”, señaló Javkin a La Capital. Y ese “seguir” fue precisamente el eje de la noche: mostrar que después de los Juegos la ciudad tiene por delante una intensa sucesión de acontecimientos.

El intendente destacó una agenda que incluye grandes recitales nacionales e internacionales, la Feria del Libro de Rosario, el segundo Festival Fontanarrosa y el tradicional Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades.

También mencionó otros acontecimientos vinculados con las tradiciones y el patrimonio rosarino, como el encendido del árbol de Navidad, el 8 de diciembre, y la renovación del Museo Castagnino.

Javkin puso especial énfasis en la recuperación del espacio público como lugar de encuentro y como uno de los principales activos que Rosario vuelve a ofrecer a quienes la visitan.

“Rosario es encontrarse en la calle, con masividad, serenidad y amabilidad”, expresó. Y resumió esa transformación con una definición: “Cambió Rosario, o mejor dicho, volvió Rosario”.

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Una estrategia para atraer visitantes

Por su parte, Matheus destacó que el posicionamiento turístico actual fue producto de un trabajo sostenido entre el municipio, el sector privado y el ámbito académico. “En los momentos más difíciles estuvimos poniendo el pecho y trabajando codo a codo”, recordó la secretaria de Deporte y Turismo.

Según explicó, la mejora de las condiciones de seguridad y la recuperación del espacio público permitieron profundizar una estrategia que ahora apunta a diversificar los motivos para llegar a Rosario.

El turismo deportivo tuvo en los Juegos Suramericanos una vidriera internacional, pero el objetivo ahora es potenciar también el turismo cultural, gastronómico, de reuniones, congresos, espectáculos y grandes eventos.

Matheus destacó además que otros destinos comenzaron a buscar vínculos con Rosario, especialmente por su ubicación y por el crecimiento de su conectividad.

De Rosario a Europa

Uno de los puntos centrales de la presentación fue precisamente el nuevo escenario que se abre a partir de las obras realizadas en el Aeropuerto Internacional de Rosario.

Las mejoras de infraestructura y tecnología permitieron ampliar las posibilidades operativas de la terminal y recuperar conexiones internacionales.

En ese contexto, las autoridades destacaron el inicio, este jueves, de la conexión directa entre Rosario y Madrid, que permitirá vincular a la ciudad con Europa sin pasar por Buenos Aires.

La nueva ruta se suma a las conexiones internacionales a través de destinos como Panamá, Lima, San Pablo y Río de Janeiro y refuerza la intención de consolidar al aeropuerto como una terminal de alcance regional.

El Paraná, parte de la experiencia

El río ocupó también un lugar importante entre las propuestas presentadas en Buenos Aires.

Rosario busca ampliar su oferta sobre el Paraná y convertirlo cada vez más en parte de la experiencia de quienes llegan a la ciudad.

Entre las iniciativas aparece la puesta en funcionamiento del barco Ciudad de Rosario, prevista hacia noviembre o diciembre, con recorridos turísticos, propuestas culturales y eventos corporativos.

El proyecto se integra a una mirada más amplia sobre la Hidrovía y sobre las posibilidades de generar circuitos fluviales que conecten a Rosario con otros destinos.

En paralelo, Provincia y municipio trabajan sobre la infraestructura costera y en alternativas para integrar a la ciudad con Santa Fe, Paraná y Uruguay a través del turismo fluvial.

Una primavera para volver a Rosario

La presentación realizada después de la Feria Internacional de Turismo (FIT) dejó planteada una continuidad entre el gran acontecimiento deportivo que acaba de vivir la ciudad y la agenda que comienza a desplegarse durante la primavera.

Recitales, libros, cultura, Colectividades, gastronomía, conectividad internacional y el Paraná forman parte de esa propuesta.

Y la elección de Coti Sorokin para cerrar la noche terminó de darle identidad rosarina al encuentro. El músico ofreció un recital exclusivo como broche de una presentación pensada para mostrar en Buenos Aires una ciudad que, después de los Juegos, ya puso en marcha todo lo que viene.