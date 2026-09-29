Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

Desde la Asociación Amigos del Parque Independencia advierten sobre la actitud desaprensiva de personas que llevan a sus mascotas sin correa

"Lamentablemente, no es la primera vez que sucede . No es para generalizar, pero vemos seguido conductas desaprensivas y bastantes irresponsables de muchos dueños de perros" , afirmó Adrián D'Alessandro, referente de la Asociación Amigos del Parque Independencia al referirse al incidente ocurrido este lunes por la tarde frente al Laguito, cuando un perro, que era llevado por su dueña, atacó y mató a dos crías de ganso , y dejo herida a una tercera.

El militante ecologista subrayó que los problemas que ocasionan en el parque los perros cuyos dueños los llevan sin correa son habituales "pero poco difundidos" , y por eso manifestó la necesidad de que las autoridades inicien una campaña de concientización, en principio con la colocación de cartelería al respecto e intensificando los controles.

En declaraciones a La Capital , D'Alessandro señaló que si bien hacía mucho tiempo que no ocurría algo como lo de ayer, con el saldo de dos aves muertas y otra muy lastimada, recordó un antecedente en el parque de una persona "que traía dos perros medianos, a los que les encantaba tirarse al agua y nadar, y en el ínterin atacaban a las aves que estaban en el lago". Sostuvo: "Renegamos durante mucho tiempo con ese problema . Tuvimos que requerir intervención policial en varias oportunidades, porque para esa persona su diversión era traer a sus perros al lago para que corrieran, nadaran y que en el medio atacaran a las aves".

D'Alessandro recordó que "una vez los perros llegaron a la isla central del lago, a la que no accede el público, porque es un lugar cien por ciento reservado a la vida de los animales. Los perros llegaron a la isla y atacaron a unos animales. Un ejemplar sufrió heridas, que por suerte se pudo recuperar".

Perros sin correas, un problema poco difundido

Con ese antecedente y con el ataque ocurrido ayer, D'Alessandro aprovechó la oportunidad para exponer una problemática que afecta al normal uso del parque más importante de la ciudad.

Un perro atacó a tres crías de ganso el lunes a tarde. Dos ejemplares murieron Foto: La Capital / Virginia Benedetto

"No voy a generalizar, pero es una constante ver perros sin correa en todo el parque Independencia, y en torno lago son un peligro latente y permanente para los animales que viven allí, que están en su hábitat y son las mascotas de la ciudad. Son animales que cuidamos con mucho cariño. Tenemos dos personas dedicadas exclusivamente a la atención de los animales que viven en el lago".

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El representante de la Asociación Amigos del Parque sostuvo que los perros sin correa "también traen muchos inconvenientes que no son difundidos", y enumeró: "En la zona del Rosedal, tenemos un problema permanente con los dueños que sueltan a sus mascotas y los perros hacen pozos en los canteros; a veces, dañan el sistema de riego, muchos rosales se secan por el cavado de pozos a pocos metros de las raíces. También hay dueños que cortan ramas para fabricar palitos que tiran en los espejos de agua para que los perros jueguen, algo que tampoco está permitido".

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Campaña de concientización para preservar el parque

"Lamentablemente, vemos conductas desaprensivas y bastante irresponsables de muchos dueños de mascotas que utilizan el parque de una manera incorrecta. Esto causa daños a las instalaciones, molestias al resto del público y en el caso de ayer algo más indignante como la muerte de las aves. Vamos a presentar un pedido ante la Secretaría de Ambiente y Espacio Público para que se coloquen carteles indicadores tanto en el Lago como en el Jardín Francés y el Rosedal, donde el parquizado también sufre daños por la actividad de los perros sin correas. Y también reclamaremos más controles, y a los binomios policiales asignados al parque, que están trabajando muy bien, para que ayuden", subrayó D'Alessandro.

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Ecosistema acuático en pleno centro

En el lago del parque conviven gansos domésticos y silvestres, patos criollos, silvestres y domésticos, tortugas de agua, biguás, cormorán de río que son los responsables de la presencia de peces en ese espejo de agua, caracoles, camaroncitos de agua dulce y hasta algunos cangrejitos sobre todo en los bordes de la isla central.

"El lago es un ecosistema acuático maravilloso por estar en el centro de la ciudad y ahí está el deber moral del cuidarlo. Y se lo puede cuidar con muy poco: tirando basura en los cestos para que no vaya a parar al lago y lo consuma un animal. También llevando a los perros con correa para que no pase lo pasó anoche. No es mucho lo que se necesita para que cuidar el lugar", finalizó.