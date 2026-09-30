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Tenis: puntos en el Regional de Menores que sumaron de cara al Nacional en Salta

Los torneos de los que participaron más de 200 jugadores se disputaron en Schwank Tennis Center y Ceca Tenis

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

30 de septiembre 2026 · 20:07hs
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Tenis. Regional sub 10: Fausto Vásquez Vattier

Tenis. Regional sub 10: Fausto Vásquez Vattier, Benicio Villegas, Goran Yercovich y Simón Alonso.

Los menores que buscan clasificar a las competencias nacionales de tenis se dieron cita en Roldán, donde se disputaron dos torneos regionales correspondientes al calendario de la Federación Santafesina de Tenis (FST), destinados a distintas categorías.

Debido a la gran cantidad de inscriptos, que alcanzó las 200 participaciones entre ambas competencias, los encuentros se desarrollaron en dos sedes: Schwank Tennis Center y Ceca Tenis.

El V Regional de Menores reunió a jugadores de las categorías Sub 12 a Sub 18, tanto en varones como en mujeres, en las modalidades de singles y dobles. Los participantes de este certamen ocupan posiciones destacadas en el ranking argentino y buscaron sumar puntos de cara al próximo Nacional, que se disputará en Salta.

Las actuaciones obtenidas en Roldán serán importantes para aquellos jugadores que aspiran a consolidarse entre los mejores de cada categoría y avanzar en el circuito nacional.

El V Regional arrojó los siguientes resultados:

Varones

Sub 12: Singles: Conrado Rossi venció a Facundo Cristin 6/2 y 6/2. Dobles Rossi/Bettiol a Leiva /Dellore 6/4 y 6/0.

Sub 14: Singles: Facundo Leiva a Tomas Herrera 6/3 y 6/4. Dobles Herrera/Leiva a Ferrer /Valerio 6/3 y 6/1.

Sub 16: Gerónimo Oliva a Tomas Pescio 6/1 y 6/3. Dobles Oliva /Sartori a Osorio /Ghersi 6/4, 2/6 y 10/3.

Sub 18: Estanislao Carubia a Renzo Borsini 6/4, 5/7, 6/1. Dobles: Fossatti /Carubia a Calderon /Mainar 7/5 y 7/6.

Regional de menores: Luz Villarruel, Sara Schwank, Nayla Paulochenka y Delfina Marshall.

Regional de menores: Luz Villarruel, Sara Schwank, Nayla Paulochenka y Delfina Marshall.

Mujeres

Sub 12: Santina Polverini a Julia Viñuela 6/2 y 6/1. Dobles Belbuzzi,/Polverini a Raillon /Viñuela, 6/2 y 6/4.

Sub 14: Nayla Paulochenka a Delfina Marshall 6/2, 1/6 y 6/3. Dobles Paulochenka /Marshall a Schwank /Villarruel 3/6, 6/2 y 10/4.

Sub 16: Ana Vallejos a Sofía Faur 6/2 y 6/1. Dobles Vallejos/Faur a Miño/Gallucci 6/2 y 6/1.

Sub 18: Isabella Galloni a Isabella Guardatti 6/3, 4/6 y 6/3.

II Regional Sub 10

Por su parte, el 2 Regional Sub 10 reunió a varones y mujeres y ofreció una modalidad de second chance, que permitió a quienes cayeron en la primera ronda continuar en competencia y tener una segunda oportunidad.

En este torneo, los tres primeros puestos obtuvieron la clasificación directa al Nacional de Salta, por lo que cada partido fue clave para definir los lugares de acceso a la próxima instancia.

Los resultados fueron:

Varones: 1 puesto Fausto Vattier, 2 Yercovich Goran, 3 Simón Alonso.

Second chance: Joaquim Méndez a Amadeo Brandazza 6/2 y 6/2.

Mujeres: 1 puesto Gina Mainardi, 2 Isabel Landriel, 3 Lourdes Ferrer.

Second chance: Inés Manavella a Olivia Doin 6/2, 5/7 y 10/7.

Approach y French Clay Tennis, sede del VII Abierto de Menores

Con sedes en Approach y French Clay Tennis se llevó adelante el 7° Abierto de Menores, con la participación de unos 150 jugadores entre varones y mujeres en las modalidades de singles y dobles. En tanto, los más pequeños, los que comienzan a dar sus primeros pasos en la cancha, participaron del 4° JTI Tour Etapa Naranja, desarrollado en el Schwank Tennis Center para las categorías Sub 8 y Sub 9, con una modalidad de juego mixta.

Ambas competencias forman parte del calendario de actividades de la Federación Santafesina de Tenis (FST) y reunieron a jugadores de distintas categorías en diferentes escenarios de la región.

Los resultados que arrojó el VII Abierto son los siguientes:

Varones

Sub 12: Singles: Tomas Keller venció a Lorenzo Magnago 7/5, 5/7 y 10/6. Dobles: B. Saggiorato/T. Keller a L. Magnago/L. Montiel 9/3.

Sub 14: Sinbles: Juan Bettiol a Emiliano Dellore 7/6 y 7/6. Dobles: J. Bettiol/M. Keller a M. Paulochenka/E. Maquirriain 9/6.

Sub 16: Singles: Manuel Elías a Darian Silva 6/0, 4/6 y 10/7. Dobles D. Silva/N. Peirano a M. Elías/G. Villarraza 9/5.

Sub18: Singles: Damián Calderón a Lautaro Roldan 6/1 y 6/0. Dobles D. Calderón/L. Roldan a B. Bernal/I. Vignolo 9/3.

Mujeres

Sub 12: Singles: Lina Pratti a Malena Di Pompo 6/2 y 6/1. Dobles P. Rudolf/M. Di Pompo a V. Bessone/E. Carazzone W.O.

Sub 14: Singles: Santina Polverini a Josefina Lan 6/4 y 6/1. Dobles I. Andino/S. Polverini a J. Lan/V. Lan 9/5.

Sub 16: Singles: Margarita Miño a Valentina Gallucci 6/4 y 6/2. Dobles M. Miño/V. Gallucci a C. Ali/L. Villarruel W.O.

IV JTI Etapa Naranja

El JTI Tour, que se desarrolló en el Schwank Tennis Center, contó con alrededor de 50 inscriptos. El encuentro se disputó bajo una modalidad de juego mixta, con participación conjunta de varones y mujeres de las categorías Sub 8 y Sub 9.

Los resultados fueron:

Sub 8: 1° Roma Oreglia, 2° Ciro Fernández, 3° Juan Cruz Cariello y 4° Valentino Pool.

Sub 9: 1° Donato Capisano, 2° Tiziano Vega, 3° Pedro Inda y 4° Martina Buttice.

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