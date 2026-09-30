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Un actor detenido en Rafaela: ¿qué pasó con Maxi Ghione tras el arresto?

La Justicia santafesina pidió la captura tras el secuestro de cinco armas de fuego en Lehmann y la denuncia de un hombre que pactó un encuentro sexual

30 de septiembre 2026 · 14:51hs
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La Fiscalía Regional 5 solicitó la detención del actor este martes.

Foto: Instagram/@maxighione.

La Fiscalía Regional 5 solicitó la detención del actor este martes.

Hace casi dos años, el actor Maxi Ghione decidió mudarse a un pequeño pueblo santafesino para cuidar su salud. Aunque lleva varios años alejado de la televisión, este martes volvió a convertirse en noticia porque lo detuvieron con varias armas de fuego en su casa de Lehmann y le hicieron una denuncia grave tras un supuesto encuentro sexual.

La investigación se puso en marcha el último domingo, pero el episodio ocurrió una semana antes en la localidad del departamento Castellanos, unos 250 kilómetros al norte de Rosario. Las autoridades confirmaron que el artista de 53 años fue arrestado y trasladado a Rafaela en base a la primera evidencia recabada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En primera instancia, el escritor y docente de teatro quedó bajo custodia en la Alcaidía de la Unidad Regional V. La medida fue solicitada por el fiscal Juan Manuel Puig tras la inspección de una vivienda ubicada en inmediaciones del cruce de Camporini y Mayer.

Cautela en Rafaela tras el arresto del actor Maxi Ghione

Luego del hallazgo de las armas de fuego y la presentación de supuestos mensajes amenazantes, fuentes vinculadas al caso le aclararon a La Capital que todavía no está tomada la decisión de imputar a la estrella de televisión. "La investigación recién comienza", enfatizaron ante la repercusión mediática que tuvo el procedimiento en Lehmann, una comuna de unos 3.000 habitantes.

En primera instancia, la Fiscalía Regional 5 solicitó el arresto a partir del secuestro de un arma larga, tres revólveres y una pistola. La tenencia ilegal de estos elementos está bajo la lupa en paralelo con una denuncia de privación ilegítima de la libertad de un trabajador sexual de 43 años que había ido a ver a Ghione.

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La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al actor de "Montecristo" y "Casi ángeles" este martes al mediodía. El MPA tiene un plazo de 96 horas para definir si continúa detenido y se pide la audiencia imputativa en los Tribunales provinciales de Rafaela. De esta manera, la situación procesal debe resolverse antes del próximo sábado.

Uno de los elementos clave dentro de la causa es el teléfono celular hallado en la vivienda del director de teatro, ya que el denunciante dijo que había sido amenazado a través de Whatsapp. Por otro lado, los agentes también se llevaron más de 90 proyectiles de distinto calibre junto a las armas antes mencionadas.

¿Qué dicen los supuestos mensajes de Maxi Ghione?

"Intentá cagarme y se te pudre la momia", dice una de las imágenes que se difundió este martes a la noche a través de "LAM". En el programa televisivo mostraron supuestas capturas de pantalla de la conversación que tuvo Ghione con el hombre que había ido a verlo.

Según fuentes oficiales, el encuentro ocurrió el domingo 20 de septiembre en el domicilio allanado. De acuerdo a la primera declaración que recogieron los investigadores, el anfitrión impidió que su visitante se retirara durante varias horas y en ese período de tiempo exhibió dos armas de fuego.

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Después de aquel episodio, ambas volvieron a intercambiar mensajes. La víctima sostiene que fue amenazada en esas circunstancias y una semana después decidió recurrir a la Justicia para dar cuenta de lo sucedido.

De acuerdo a las imágenes que se mostraron en el canal América, el denunciante es un trabajador sexual que cobró 130.000 pesos. De la charla se deduce que Ghione se negó ante reclamos posteriores de dinero. Ante estos indicios, el juez penal de Rafaela, Javier Bottero, autorizó el allanamiento de la casa del actor para esclarecer lo sucedido y el propietario terminó tras las rejas.

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El actor de 53 años fue trasladado a Rafaela tras el operativo.

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