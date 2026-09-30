Pullaro: "Hay que ir contra los abogados y contadores de las bandas criminales"

El gobernador habló frente a fiscales federales en una cumbre sobre lucha contra crimen organizado. Apuntó contra los profesionales que asesoran a las organizaciones

El gobernador Maximiliano Pullaro abrió el encuentro “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación” donde, frente a fiscales federales, dijo que el nuevo desafío en la política de seguridad es “ir contra los abogados y contadores de las organizaciones criminales”.

El mandatario hizo un repaso por las claves de la gestión de seguridad que permitió bajar ostensiblemente las cifras de violencia desde 2024 . En ese marco, destacó la corrección del diagnóstico y el trabajo del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras resaltar el decomiso de bienes explicó que la próxima etapa es ir contra los eslabones clave de las bandas y que no son los que aprietan el gatillo o dan órdenes.

“Creo también que tenemos que usar nuestra mirada no solo sobre las organizaciones criminales sino sobre los abogados y los contadores que son parte de las mismas, que las asesoran, que les ponen cabeza y, en definitiva, quienes desde otro lugar son parte” , sostuvo .

“Es la deuda pendiente que hoy se empieza a resolver de a poco. Entonces, el desafío que tenemos es ir por los abogados y los contadores que son parte de esas organizaciones criminales. Porque un abogado que va a la cárcel y lleva un mensaje a otro sector de la organización criminal, y es parte de la mismas, no es abogado”, planteó.

“O un contador que participa en la estructura de lavado de activos y le pone cabeza a los organización criminal, que no tiene cabeza para eso, es parte de la misma”, añadió.

Apertura del encuentro “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación”. Gobierno de Santa Fe

La agenda, dijo, debe avanzar ahora sobre el patrimonio de las bandas. Pullaro destacó el funcionamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que realiza remates de bienes decomisados, y del Comité de Bloqueo Económico provincial, orientado a detectar y afectar recursos vinculados con actividades ilícitas.

“La plata que ganás a través del delito, la vas a perder”, sintetizó. El gobernador pidió profundizar las investigaciones sobre los circuitos de lavado y sobre quienes aportan conocimientos técnicos a las organizaciones.

Aclaró que el foco debe estar puesto en los profesionales que actúan como parte de esas estructuras: que transmiten mensajes, diseñan maniobras financieras o administran recursos ilegales.

“Si hacemos eso, vamos a poder mostrar políticas públicas que tuvieron éxito en esta región, pero fundamentalmente que pueden ser ejemplo en la República Argentina”, concluyó Pullaro.