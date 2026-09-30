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Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

La Fiscalía también identificó a un adolescente como parte del grupo que atacó a tiros a un hombre de 37 años y después escapó a caballo

30 de septiembre 2026 · 13:30hs
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La audiencia sobre la balacera se realizó en el Centro de Justicia Penal.

La audiencia sobre la balacera se realizó en el Centro de Justicia Penal.

La Justicia provincial ordenó este martes la prisión preventiva de tres jóvenes detenidos cuando escaparon a caballo tras una balacera en la zona oeste de Rosario. Fuentes oficiales ratificaron la denuncia por la participación de una persona menor de edad en la tentativa de homicidio registrada una semana atrás.

El fiscal Ignacio Hueso imputó a dos muchachos de 21 años identificados como Alan V. y Uriel V. por un ataque a tiros que termino con un hombre internado por lesiones en la cabeza. Ambos fueron señalados como coautores de la agresión junto a Adrián L. (18) y un adolescente cuyo caso se tramita aparte, de acuerdo al Régimen Penal Juvenil.

De acuerdo al reporte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la víctima de 37 años sufrió heridas superficiales en Colombres al 2800. El grupo de jinetes huyó de lugar, pero más tarde los capturaron a unas 20 cuadras de la vivienda donde tuvo lugar el incidente.

Disparos y escape a caballo en el barrio Godoy

La balacera ocurrió durante la tarde del miércoles 23 de septiembre. Cuatro personas fueron hasta un domicilio del barrio Godoy a caballo. Llegaron a las 18, desmontaron con un arma de fuego y dispararon varias veces contra el hombre que más tarde recibió asistencia en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

En primera lugar, el paciente fue atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). El equipo médico constató que un proyectil le había rozado la región temporal izquierda, de modo que se encontraba fuera de peligro.

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Luego de las detonaciones, los delincuentes huyeron hacia el sur. Pasadas las 18, la policía dio con ellos en el cruce de la colectora interna de avenida Circunvalación y bulevar Seguí.

Fuentes del MPA ratificaron que uno de los sospechosos llevaba ocho vainas servidas de balas calibre 32 en el bolsillo de su bermuda beige. No obstante, ninguno de ellos llevaba armas de fuego en el momento de la aprehensión.

Tras el arresto, los tres caballos que habían utilizado quedaron en manos de la Brigada Ecológica Rescate Animal (BERA) de la Policía de Santa Fe para reubicarlos. Una semana después, la jueza María de los Ángeles Granato dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para todos los imputados.

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