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Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse

La embajada busca a una persona de la ciudad con contactos y experiencia para fortalecer los vínculos comerciales con Santa Fe. Los requisitos

30 de septiembre 2026 · 10:03hs
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Países Bajos busca representante en Rosario

Países Bajos busca representante en Rosario

Buscar trabajo por LinkedIn ya es algo habitual. Lo que no ocurre todos los días es encontrar ahí una búsqueda para ocupar un cargo de cónsul honorario. La Embajada del Reino de los Países Bajos en Buenos Aires publicó en Instagram y LinkedIn una convocatoria para encontrar a quien ocupe ese puesto en Rosario, una búsqueda que rápidamente despertó la curiosidad de los usuarios.

La convocatoria no apunta a una función diplomática tradicional, sino a alguien que pueda convertirse en un enlace local para fortalecer los vínculos comerciales y económicos entre Argentina y Países Bajos, especialmente en Santa Fe.

La elección de Rosario no es casual. Para la embajada neerlandesa, la provincia ocupa un lugar estratégico en la relación entre ambos países por el peso de su producción y, especialmente, por la actividad del complejo portuario de Rosario.

Según explica el documento compartido, una parte importante de las exportaciones argentinas sale del país a través de los puertos ubicados en Rosario y sus alrededores. Del otro lado del Atlántico, Países Bajos es, entre los países de la Unión Europea, el principal destino de las exportaciones argentinas.

Qué hará el cónsul honorario

El futuro cónsul trabajará bajo solicitud e instrucciones de la embajada y sus tareas estarán concentradas principalmente en la promoción comercial y de inversiones, la organización de visitas y la representación de Países Bajos en determinadas actividades.

Entre sus funciones estará actuar como un primer punto de contacto para empresas, derivarlas hacia la embajada cuando corresponda y colaborar ante eventuales dificultades. También deberá facilitar contactos con autoridades y compañías, acompañar visitas y misiones comerciales e identificar oportunidades de cooperación.

La persona seleccionada también tendrá que seguir los acontecimientos económicos y sociales de interés para los Países Bajos y colaborar con la embajada en la identificación de nuevos desarrollos y oportunidades.

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Otro de los trabajos previstos será acompañar visitas a proyectos financiados por la embajada. La convocatoria aclara que el seguimiento y la responsabilidad sobre esos proyectos continuarán estando a cargo de la representación diplomática.

Agricultura, infraestructura y puertos

La embajada plantea que existe un campo amplio para profundizar la cooperación entre ambos países, especialmente a partir de la experiencia y las tecnologías desarrolladas por los Países Bajos.

Entre las áreas mencionadas aparecen agricultura, infraestructura, logística, gestión del agua y desarrollo portuario, sectores particularmente vinculados con la actividad productiva y exportadora de Santa Fe.

En ese sentido, la ubicación de Rosario aparece como un factor central para la búsqueda. La convocatoria señala que la actividad del cónsul estará enfocada en Santa Fe, con Rosario como nodo portuario, y contempla además tareas ocasionales en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, dentro del área vinculada con la hidrovía Paraná-Paraguay.

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La embajada considera que el conocimiento y las tecnologías neerlandesas en esos sectores pueden contribuir a la expansión económica argentina durante los próximos años.

Un vínculo con foco en Rosario y la región

La convocatoria se inscribe así en una relación que la representación diplomática define como de “excelentes relaciones económicas” entre Argentina y Países Bajos.

El nuevo cónsul honorario tendrá la tarea de funcionar como enlace territorial de la embajada en una región considerada estratégica para ese intercambio, con especial atención en Rosario y el complejo portuario del Gran Rosario.

El cargo no implica reemplazar las funciones de la embajada en Buenos Aires: todas las actividades que la persona desempeñe como cónsul honorario estarán bajo la responsabilidad de la representación diplomática neerlandesa y deberán realizarse a pedido de esa sede.

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