Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas

El gobernador abrió junto al intendente Javkin y otros funcionarios una jornada de charlas sobre crimen organizado y flujos financieros ilícitos

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este miércoles de la apertura de un panel sobre crimen organizado y flujos financieros y apuntó a la necesidad de reforzar un diagnóstico local superador a la contención de la violencia urbana que, a su vez, marcó un descenso respecto de años anteriores. Planteó que las organizaciones criminales están “contenidas” por el accionar permanente del Estado y advirtió que una interrupción de las políticas de seguridad podría permitir un nuevo avance de la violencia .

El mandatario provincial dio inicio a la jornada realizada en el Centro Cultural El Túnel del Parque y compartió mesa junto al intendente Pablo Javkin ; la fiscal general, María Cecilia Vranicich ; el fiscal Matías Scilabra , por el distrito rosarino del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez . El evento, denominado “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación” , contó con la presencia de otros funcionarios provinciales y nacionales.

La advertencia que atravesó buena parte de su discurso fue que la baja de la violencia constituye una etapa de contención y no el cierre del problema. “La violencia y el delito no están terminados, las organizaciones criminales no están desarticuladas” , sostuvo al resaltar que la continuidad de las políticas públicas será determinante para evitar un retroceso.

Un diagnóstico desde Rosario

A la vez que analizó su gestión actual, Pullaro fue autocrítico con las decisiones tomadas y los diagnósticos hechos en su período como ministro de Seguridad de la provincia, en el mandato de Miguel Lifschitz como gobernador, entre 2015 y 2019.

“Nos equivocábamos permanentemente trayendo expertos o académicos del orden nacional, o del orden internacional, que venían a explicar cómo se resolvía un problema que no se había resuelto en ningún lugar de la República Argentina”, afirmó. Y añadió: “Tomábamos esos diagnósticos por inexperiencia y nos equivocábamos, y la situación empeoraba”.

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En ese sentido se refirió a la utilización de modelos desarrollados en otras ciudades y países afectados por la violencia, lo que llevó a incorporar diagnósticos externos que no necesariamente se correspondían con la realidad rosarina.

Así, reconoció la necesidad de elaborar políticas de seguridad a partir de las particularidades de cada territorio: "No escuchemos a los que nos vienen a enseñar de afuera, construyamos nosotros las políticas públicas".

“Aquí entendimos todos que, si no atacábamos al crimen organizado con todas las herramientas que teníamos, todos los niveles y poderes del Estado, la situación iba a seguir empeorando”, sostuvo. "El problema que teníamos aquí era que no atacábamos el narcomenudeo a través de las violencias altamente lesivas y, para eso, había que reordenar la política pública de modo diferente. Es lo que hicimos cambiando muchas normas que dieron muchos debates en la provincia", analizó.

De la violencia al dinero

Pullaro volvió sobre marzo de 2024, cuando fueron asesinados al azar cuatro trabajadores como parte de una represalia de organizaciones criminales por el endurecimiento en las políticas carcelarias. Pero también aseguró que esa modalidad se había instalado tiempo atrás y puso como ejemplo el caso del músico Lorenzo "Jimi" Altamirano.

"Entonces el Estado tuvo que utilizar todas las herramientas que tenía para poder lograr contener el delito y el crimen organizado. Y eso significaba tomar decisiones muy fuertes", analizó.

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En ese sentido, insistió en que, mientras se redujo la violencia y se contiene a la acción de las bandas criminales, el desafío es avanzar sobre sus bienes y recursos económicos. “Tenemos que contar con todas las herramientas para ir contra los recursos económicos”, planteó.

El planteo se ajustó al eje de la jornada que reunió a funcionarios provinciales y nacionales, fiscales y jueces. Los ítem principales fueron el lavado de activos, la inteligencia financiera, las investigaciones patrimoniales y las estrategias de coordinación frente al crimen organizado.

Sobre el cierre, Pullaro apuntó a otros vínculos de las organizaciones criminales: los profesionales que puedan intervenir en las estructuras económicas de las bandas. “Tenemos que usar nuestra mirada no solo sobre las organizaciones criminales sino sobre los abogados y los contadores que son parte”, afirmó.

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"Son quienes asesoran a estas organizaciones criminales, quienes le ponen cabeza y, en definitiva, quienes desde otro lugar son parte", sostuvo.