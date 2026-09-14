Una miniserie de origen neerlandés revoluciona Netflix

Los usuarios no dejan de darle play a este thriller dramático y psicológico de 7 capítulos que acaba de desembarcar en la plataforma. De qué se trata

Con el mes de septiembre, Netflix viene recibiendo distintos estrenos y los usuarios saben seguirle el ritmo. Recientemente, una miniserie desembarcó desde Países Bajos y escaló rápidamente al ranking de lo más visto. Se trata de un thriller psicológico lleno de drama que, sin duda, atrapa desde el primer episodio.

La miniserie se titula “El club gastronómico” y está basada en la exitosa novela “De eetclub” de Saskia Noort. Creada por Dorien Goertzen y dirigida por Dana Nechushtan y Margien Rogaar, la serie cuenta con 7 capítulos , por lo que se convirtió en una historia ideal para maratonear.

Protagonizada por Loes Haverkort, Teun Luijkx y Rifka Lodeizen, la trama sigue a un grupo de personas aparentemente perfectas cuya verdadera identidad empieza a desmoronarse como consecuencia de una tragedia que expone sus oscuros secretos.

“El club gastronómico” se caracteriza por su elevado nivel de tensión e incomodidad que el espectador puede percibir a través de la pantalla. Su trama juega con el drama, los secretos y los silencios para confundir y atrapar al público en una historia de thriller imperdible.

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De qué se trata “El club gastronómico”

La serie sigue a Karen, quien se muda junto a su familia a una localidad acomodada de Países Bajos llamada Bergen. Allí, termina incorporándose rápidamente a un exclusivo grupo de amigos con un estilo de vida lleno de lujos y fiestas.

La aparente tranquilidad del lugar se quiebra cuando una de las villas del grupo se incendia, provocando la muerte de Evert, uno de los integrantes del dichoso grupo. Es a partir de este hecho que comienzan a despertarse ciertas sospechas alrededor del círculo de amigos.

A medida que avanza la investigación, Karen empieza a conocer la verdadera cara de muchos de sus supuestos amigos y a desenterrar las traiciones, los secretos y resentimientos que esconde la fachada del grupo.

La serie juega alternando el pasado y el presente para analizar los lazos entre los distintos integrantes del grupo y revelar qué están dispuestos a hacer para preservar sus vidas y sus reputaciones.

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Trailer de “El club gastronómico”