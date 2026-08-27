Estrenos de cine en Rosario: comedia romántica, thriller postapocalíptico y el reestreno de Harry Potter

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 27 de agosto. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Una película protagonizada por Jacob Elordi forma parte de los estrenos de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Will Gluck, responsable de "Con todos menos contigo" (Anyone But You) y del clásico "Amigos con derechos", regresa al género que marcó buena parte de su filmografía con "Solo por una noche", una nueva comedia romántica protagonizada por Mónica Barbaro y Callum Turner.

La película sigue a Allie y Owen, dos desconocidos que se conocen en una versión ligeramente ficticia de Nueva York durante la única noche del año en la que las personas solteras tienen permitido tener sexo. Sin embargo, ambos buscan algo más que un encuentro casual.

Owen acaba de ser dejado por su pareja, mientras que Allie sigue creyendo en el amor. Cuando se conocen, la conexión entre ellos parece inmediata, pero una serie de tropiezos y aventuras hará que pasen la noche cruzándose, perdiéndose y volviendo a encontrarse por toda la ciudad. En medio de ese caos, podrían descubrir que lo que estaban buscando estaba mucho más cerca de lo que imaginaban.

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-“Coyote vs ACME”, Estados Unidos. 104 minutos

Dirigida por Dave Green y protagonizada por John Cena, Will Forte, Lana Condor y Tone Bell, llega una nueva película centrada en el Coyote, uno de los personajes más queridos de los Looney Tunes.

Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto para siempre.

- “La guerra de los últimos” (Título original: “The dog stars”), Estados Unidos. 118 minutos

Jacob Elordi vuelve a la cartelera de Rosario tras el estreno de "Cumbres borrascosas", esta vez como protagonista de "La guerra de los últimos", un drama postapocalíptico dirigido por Ridley Scott.

La película cuenta la historia de Hig, un joven piloto que sobrevive en un mundo devastado junto a Bangley, un militar experto en supervivencia. En aquel planeta postapocalíptico esta dupla construyó un refugio aislado y eficiente, donde intentan mantenerse a salvo de los peligros de un mundo que ya no es el que conocían.

Pero todo cambia cuando Hig intercepta una misteriosa transmisión de radio. Convencido de que puede ser una señal de vida y una oportunidad para recuperar algo de la humanidad que creía perdida, decide abandonar la seguridad del refugio y aventurarse en lo desconocido.

El elenco se completa con Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce.

-“Impacto mortal” (Título original: “Deep Water”), Estados Unidos. 106 minutos

Un vuelo de Los Ángeles a Shanghái sufre una falla catastrófica y termina en un aterrizaje forzoso en medio del océano. Los sobrevivientes quedan atrapados entre los restos del avión, mientras una manada de tiburones, atraída por el caos, comienza a rodearlos. Con el tiempo en contra y el fuselaje hundiéndose, deberán enfrentarse a sus peores miedos y tomar una decisión imposible: arriesgarlo todo en el mar o morir dentro del avión.

-"Lu & Pau" , Argentina. 71 minutos

Una nueva película argentina llega a la cartelera de Rosario, protagonizada por Lorena Vega, que viene de destacarse en "El barro" y "Envidiosa", y Paula Manzone.

Lu & Pau cuenta la historia de Jessi, una mujer que está a punto de ir presa por diez años. Para evitarlo, Lu, su hermana, y Pau, su mejor amiga, idean un plan insólito: asaltar tres financieras en un solo día para conseguir los dólares y sobornar al fiscal.

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-”Harry Potter y la piedra filosofal: 25 años de magia” (reestreno)

Tras 25 años de su estreno, "Harry Potter y la piedra filosofal" vuelve a los cines de Rosario.

Dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, la primera película de la saga regresa a la pantalla grande para que los rosarinos puedan volver a disfrutar de este clásico del cine. La historia sigue a Harry Potter, un niño huérfano que ingresa a una escuela de magia y hechicería, donde descubre la verdad sobre sí mismo, su familia y el terrible mal que acecha al mundo mágico.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 27 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"La noche del demonio: están entre nosotros" (Terror): Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.

Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo. “La muerte de Robin Hood” (Drama) : Robin Hood (Hugh Jackman) intenta lidiar con sus demonios tras una larga vida de crímenes y asesinatos. Cuando resulta herido de gravedad en una sangrienta batalla, es enviado a un misterioso castillo para curar sus heridas. Allí conocerá a una mujer que le ofrecerá una última oportunidad de redención.

: Robin Hood (Hugh Jackman) intenta lidiar con sus demonios tras una larga vida de crímenes y asesinatos. Cuando resulta herido de gravedad en una sangrienta batalla, es enviado a un misterioso castillo para curar sus heridas. Allí conocerá a una mujer que le ofrecerá una última oportunidad de redención. "Yo, Narciso" (Comedia): Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, narciso, es una comedia de enredos.

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"El final de la calle OAK" (Suspenso): Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible.

Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible. "Paw Patrol: La dino película" (Aventuras): Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de PAW Patrol tienen un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga.

Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de PAW Patrol tienen un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga. “El Día D: Bajo presión” (Acción): En las tensas 72 horas previas al Día D, con el destino del mundo pendiendo de un hilo, Bajo presión sigue al general Dwight D. Eisenhower y al capitán James Stagg mientras enfrentan una decisión imposible: lanzar la invasión marítima más grande y peligrosa de la historia o arriesgarse a perder la guerra por completo.

En las tensas 72 horas previas al Día D, con el destino del mundo pendiendo de un hilo, Bajo presión sigue al general Dwight D. Eisenhower y al capitán James Stagg mientras enfrentan una decisión imposible: lanzar la invasión marítima más grande y peligrosa de la historia o arriesgarse a perder la guerra por completo. "Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron. "Minions & Monstruos" (Aventuras) : Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

: Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon. "Toy Story 5" (Aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

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