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Las cinco razones por las que Franco Colapinto sigue en la Fórmula 1

Hay argentino para rato en la Fórmula 1, en una Alpine que trata de dejar las turbulencias del pasado y se muestra con la ambición suficiente para creer

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

27 de agosto 2026 · 19:54hs
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La divertida presentación de lo que fue la noticia del día para la Fórmula 1

BWT Alpine

La divertida presentación de lo que fue la noticia del día para la Fórmula 1, la continuidad de Franco Colapinto en Alpine. Flavio Briatore, Steve Nielsen mostrando el cuadro, Pierre Gasly y el argentino.

A las 8 hora argentina, Alpine anunció lo que era un secreto a voces: la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Una noticia bomba para el automovilismo y el deporte argentino, aunque nada sorpresiva porque se caía de maduro. Y es una bomba porque lo que parece natural no lo es. Basta repasar las sanciones que se “comió” el de Pilar por parte de la FIA para comprender que a los sudamericanos todo les cuesta mucho más. Por eso el mérito es doble, porque no hace más que demostrar que hay talento, que sin él no sería de ninguna manera posible, se tenga los sponsors que se tenga. Por eso, se hace un repaso de los cinco pilares en que se construyó la novedad de este jueves 27 de agosto.

La curva de crecimiento

No hay ninguna duda del crecimiento que viene evidenciando Colapinto desde que llegó a Alpine en mayo de 2025. Si en Williams su irrupción fue explosiva y desde el accidente de Las Vegas quedó condicionado, en el equipo francés empezó bien de menos a más.

Es que se pegó en la clasificación de Imola y desde ahí tuvo que manejar la situación para no repetir primero, y crecer después. Todo a bordo de un auto abandonado en sus actualizaciones adrede, ya que el equipo puso el foco en el nuevo reglamento del 2026. O sea, en las peores circunstancias, el argentino no solo pasó el desafío sino que aún así se lució.

>>Leer más: Franco Colapinto renovó contrato con Alpine para la temporada 2027

Sobre todo en el arte defensivo, como cuando mantuvo a raya al actual líder Kimi Antonelli en Hungría durante muchas vueltas con gomas gastadas. Y en ataque, como cuando fue por todo en Países Bajos en los últimos giros y solo la decisión del equipo al demorar la superación a su compañero Pierre Gasly le privó de sumar sus primeros puntos en Alpine.

La ambición del piloto argentino

Pero en esas circunstancias ya demostró ambición. Ese viernes en Zandvoort el capo de Alpine Flavio Briatore había puesto en duda su decisión de llevar a Colapinto al equipo y él le respondió con el top ten al término de los ensayos y con una de sus mejores actuaciones en carrera.

Y como en cualquier circunstancia, pero mucho más en un equipo que era el último de la parrilla, siempre la primera medida es la lucha con el compañero de equipo.. Y Colapinto se despachó con una superación bárbara en Austin en la pelea por el ¡17º puesto!

Y ahora este año, en otra posición del equipo, humilló al francés con una superación excelente en Spa, donde además dejó en el camino a Liam Lawson. Dos por uno.

Eso, y las quejas por las veces que Alpine le ordenó dejarlo pasar, hablan de un piloto con la rebeldía y la ambición necesaria, sin las cuales no se puede trascender en F-1.

>>Leer más: El peso de las reglas de la FIA y la falta de sentido común en el camino de Franco Colapinto

La constancia de Franco Colapinto

Fue tan bueno lo de Colapinto en Alpine, que finalizó todas las carreras que largó. Fueron 29 grandes premios consecutivos viendo la bandera a cuadros, un hito que luego del abandono de Esteban Ocon en Países Bajos, lo convirtieron en el piloto en actividad con el récord absoluto en el rubro.

Solo no llegó en Silverstone 2025, pero porque directamente no largó.

Y además, consiguió puntos regularmente, con soberbias actuaciones en Miami y Montreal, donde fue claramente, no solo superior a Gasly, sino el mejor del resto.

Las grandes maniobras

Además de la mencionada, épica, de Spa que la Fórmula 1 le “robó” como la mejor del mes (fue votada por el público y le ganó por escándalo a una de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en Hungría, pero el panel de “expertos” la dio vuelta), Colapinto tuvo otras excepcionales.

>>Leer más: De nuevo la FIA arruinó la carrera de Franco Colapinto con una sanción excesiva en Zandvoort

Los reflejos de gato en el inicio de temporada, en la largada de Australia, para esquivar a Lawson, fue brillante. Como la mayoría de las largadas que, hay que decirlo, compensan cierto déficit que aún tiene en clasificación.

El proyecto del equipo

Alpine dejó atrás el caos que precedió a la llegada de Briatore. Ya tiene conducción, orden con su director deportivo Steve Nielsen y su decisión, controvertida en Francia sobre todo, de cambiar los impulsores propios por los de Mercedes, fue deportivamente acertada.

Si bien ahora se retrasó porque no llevó actualizaciones a tiempo, Alpine dio un salto adelante este año sin dudas. Y hay un equipo que no sufre de vaivenes. La continuidad de los pilotos, como la de las cabezas y los ingenieros, hablan de proyecto sólido. Que hasta nuevo sponsor principal tiene en Gucci. Un lugar entonces donde Colapinto no tiene techo para seguir creciendo.

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En la imagen del caos se ve bien lo que pasó. Verstappen pegó afuera y se va hacia adentro. Gasly y detrás Tsunoda están en su camino. A Lindblad y Franco Colapinto les toca pasar al francés y al japonés para evitar males mayores. La FIA igual castigó.

El peso de las reglas de la FIA y la falta de sentido común en el camino de Colapinto

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