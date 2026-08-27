Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Había sido parte de Los Guerreros en la época de Pillín Bracamonte. Este miércoles lo mataron a balazos en inmediaciones de su casa del barrio Itatí

Juan José "Juancito" Gómez fue asesinado este miércoles en el barrio Itatí. Había sido parte de la barra brava de Rosario Central en los tiempos de Andrés "Pillín" Bracamonte . En 2025 fue detenido por participar de la trama de una balacera y había recuperado la libertad en julio pasado.

Tras el asesinato de líder auriazul en noviembre de 2024, hubo desplazamientos de otros miembros de la barra, que quedó al mando de personas vinculadas a la banda criminal Los Menores . En ese marco, al joven acribillado se lo había visto en el paravalancha de la cancha de Newell's durante el último año.

Ese mismo entorno fue el que lo llevó a prisión en septiembre pasado, cuando se descubrió que había participado del plan de Norma Acosta para balear su propia casa. Juancito fue quien habilitó el contacto de la persona que consiguió los gatilleros para balear la casa de la mujer, que pretendió atribuirle ese hecho la policía provincial pero terminó presa al descubrirse que fue un autoatenado.

¿Cómo fue el crimen de Juancito Gómez?

Gómez fue asesinado pasadas las 23 en Garibaldi al 2400, barrio Itatí. El autor del crimen abrió fuego al menos cinco veces, de acuerdo a la cantidad de vainas servidas que quedaron en la calle. Agentes del Comando Radioeléctrico hicieron un operativo que concluyó sin arrestos en la zona del ataque. En primera instancia, los testigos mencionaron que el agresor iba a bordo de un Peugeot 208 gris.

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Además de los restos de los proyectiles, los policías hallaron manchas de sangre en la escena del crimen. Hasta entonces no había indicios sobre otras personas lesionadas como consecuencia de la balacera.

Después del ataque lo llevaron hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde las autoridades constataron que había fallecido.

Juancito Gómez, de la barra brava de Central a la de Newell's

Gómez fue imputado a principios de septiembre de 2025, cuando se entregó en las oficinas de la división de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. Fuentes oficiales precisaron que lo liberaron en julio, después de diez meses privado de su libertad por orden de la Justicia provincial.

El joven asesinado estuvo en la barra brava de Central hasta que se produjo el doble crimen de Andrés Bracamonte y Raúl "Rana" Attardo, acribillados el 9 de noviembre de 2024 en inmediaciones del Gigante de Arroyito. Pasados unos seis meses desde el fallecimiento de Pillín, Juancito se subió al paravalanchas de la Lepra junto a Juan Domingo "Cascarita" Ramírez, otro simpatizante que también había cruzado la vereda futbolera y fue asesinado en julio de 2025.

El último capítulo en la historia de Gómez se escribió en el marco otros negocios ilegales, cuando trascendió la megacausa sobre fraude en la compra de combustible para la Policía de Rosario. En septiembre pasado quedó bajo prisión preventiva por una balacera registrada sobre pasaje Larguía al 3400. La dueña de la casa denunció que habían disparado contra su casa en represalia por supuestas denuncias de corrupción, pero el fiscal concluyó que mintió para tratar de incriminar a distintas autoridades de la fuerza. Gómez fue imputado entonces por intimidación pública agravada y abuso de armas.