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Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos

La entidad centró su planteo en la necesidad de acompañar a las pymes industriales en un contexto de caída de la actividad y del empleo

26 de agosto 2026 · 20:49hs
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La entidad que conduce Martín Rappallini planteó un escenario de asfixia financiera.

La entidad que conduce Martín Rappallini planteó un escenario de asfixia financiera.

La Unión Industrial Argentina (UIA) le solicitó al gobierno nacional medidas de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas del sector frente a un escenario de “asfixia financiera”, con declive de la actividad y pérdida de puestos de trabajo.

La entidad fabril mantuvo un encuentro con autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), donde “centró sus planteos en la necesidad de acompañar a las pymes industriales en un contexto de caída de la actividad y del empleo”.

Al detallar los pedidos elevados, la UIA precisó en un comunicado que “reclamó la suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones fiscales a pymes como medida transitoria frente a la asfixia financiera derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito”.

Asimismo, propuso reducir y automatizar los anticipos del impuesto a las ganancias para pymes de las solicitudes de opción de reducción, diferir por 180 días los vencimientos de IVA para actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales para las economías regionales.

En materia de saldos a favor, planteó la necesidad de acortar los plazos de devolución en distintos impuestos cuyas demoras afectan el capital de trabajo y flexibilizar el uso de los reintegros de exportación.

Facilidades de pago

Aunque valoró la reapertura del régimen de facilidades de pago, que incorpora obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y mantiene la inclusión de las obligaciones aduaneras, la UIA solicitó “habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación, que no disminuyó para las pymes pese a la menor inflación reciente”.

En relación a la respuesta del organismo a los diferentes pedidos, indicó que “Arca señaló que varias de esas medidas dependen de definiciones del Ministerio de Economía, aunque se comprometió a analizar la ampliación del universo de contribuyentes habilitados a compensar créditos y a revisar los montos mínimos sujetos a control en las solicitudes de reducción de adelantos del impuesto a las ganancias”.

Aunque no arribaron a medidas concretas frente a los temas planteados, el Departamento de Política Tributaria de la UIA y las autoridades de Arca acordaron dar continuidad al espacio de diálogo con un próximo encuentro en 45 días.

El ritmo de la actividad industrial

La industria registró una mejora del 1,4 % en julio, respecto del mismo mes de 2025, pero esa cifra no logra revertir el escenario de estancamiento que atraviesa desde mediados del año pasado. De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, el alza tiene que ver en buena medida por una baja base de comparación.

El informe también advierte que en los primeros siete meses de 2026 la industria acumula una caída del 2 % frente al mismo período del año pasado y se ubicaría todavía alrededor de un 10 % por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

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