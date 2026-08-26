Más chicos necesitan comer en la escuela: subió 10% la demanda en comedores de Santa Fe

Advierten que sigue aumentando la cantidad de chicos que necesitan asistencia alimentaria. Algunas escuelas piden abrir comedores o ampliar las raciones

Crece la demanda y ya piden abrir servicios en más escuelas de Santa Fe

La Federación de Cooperadoras Escolares advirtió que aumentó la cantidad de alumnos que necesitan asistencia alimentaria y que algunas escuelas solicitan abrir comedores donde antes no había. La provincia de Santa Fe ncrementó 10% las raciones desde el inicio del ciclo lectivo hasta mayo.

La demanda de asistencia alimentaria en las escuelas de Santa Fe volvió a crecer y las comunidades educativas ya plantean la necesidad de ampliar los servicios. La Federación de Cooperadoras Escolares de Santa Fe advirtió que algunas escuelas están solicitando más raciones de comida y copa de leche, mientras que otras, que históricamente no tenían comedor, comenzaron a pedir que se incorpore el servicio.

El dato suministrado que permite dimensionar el fenómeno es un incremento del 10% en la cantidad de raciones otorgadas por la provincia desde el inicio del ciclo lectivo hasta mayo , según explicó este miércoles Ivana Pintos , referente de la Federación de Cooperadoras Escolares, en diálogo con LT8.

El relevamiento de las cooperadoras todavía está siendo actualizado para determinar qué ocurrió después de ese corte y, especialmente, si el crecimiento de la demanda se tradujo en nuevas aperturas de comedores o en una ampliación de las raciones en establecimientos que ya cuentan con el servicio .

Más chicos necesitan comer en la escuela

Pintos explicó que el aumento no se observa únicamente en las escuelas que ya tienen comedor. También comenzaron a llegar planteos de comunidades educativas que buscan incorporar el servicio. "Escuelas que históricamente no tenían el servicio de comedor escolar, hay un planteo de parte de la comunidad de que se abra", señaló.

La situación tampoco puede explicarse solamente por la ubicación de los establecimientos en barrios considerados vulnerables. La referente de las cooperadoras destacó que las escuelas tienen poblaciones socialmente diversas, porque reciben alumnos de distintos sectores de una misma zona.

"Cuando se empiezan a ver las diferencias, o empiezan a ver que algunos chicos muestran esta necesidad de alimentación, la comunidad se moviliza", explicó.

El fenómeno ya había sido advertido por La Capital meses atrás, a partir de un recorrido por escuelas rosarinas. En mayo, una nota publicada por este diario mostró cómo el comedor escolar se había convertido para muchas instituciones en un servicio esencial y cómo docentes y trabajadores de las escuelas observaban un incremento de la demanda alimentaria.

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En ese momento, datos del Ministerio de Educación provincial indicaban que 2.980 escuelas brindaban algún tipo de asistencia alimentaria, entre comedores y copas de leche. En marzo y abril se habían incorporado 8.300 chicos al servicio de comedor y otros 16 mil a la copa de leche.

Esos números permiten poner en contexto el nuevo dato aportado por las cooperadoras. El incremento de la demanda se consolida como una tendencia que las escuelas vienen registrando durante el año.

Un fenómeno que atraviesa distintos sectores

Para Pintos, justamente, uno de los aspectos que más llama la atención es que la necesidad alimentaria comienza a aparecer en comunidades educativas con perfiles sociales heterogéneos. "Una escuela, por ejemplo, que está en la ciudad de Santa Fe recibe alumnos de un sector social, de un barrio vulnerable y no", explicó.

Por eso, desde las cooperadoras consideran que la demanda de asistencia alimentaria no puede asociarse exclusivamente con las escuelas ubicadas en los sectores más pobres. La pérdida de capacidad de compra y la situación laboral de las familias también pueden modificar las necesidades dentro de una misma comunidad educativa.

Preparan una actualización de los datos

El 10% de aumento en las raciones corresponde al período comprendido entre el comienzo de las clases y aproximadamente mayo. Por eso, Pintos aclaró que ese porcentaje todavía no permite saber cuál es la situación actual, después de las vacaciones de invierno.

"Ahora estamos trabajando en actualizar la información y viendo si hubo aumento de nuevas raciones o aumento de comedores o apertura de comedores en escuelas donde había", explicó.

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El resultado de esa actualización será clave para determinar si el crecimiento registrado durante los primeros meses del año se estabilizó, continuó aumentando o derivó en la apertura de nuevos servicios alimentarios.